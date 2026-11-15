Hướng dẫn đăng ký vé chương trình nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam': Những câu hỏi người hâm mộ cần biết

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 do Thành phố Hà Nội chủ trì, giao Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Trước sự quan tâm của đông đảo người dân, Ban tổ chức hướng dẫn cách đăng ký vé trực tuyến và chia sẻ thông tin khán giả cần nắm rõ trước khi đăng ký.

1. Vé tham dự chương trình “Muôn sắc Việt Nam” được đăng ký bằng hình thức nào?

Vé được tặng thông qua hình thức đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký của BTC tại địa chỉ: http://hanoigo.hanoi.gov.vn.

Cổng đăng ký chính thức mở từ 10h ngày 17-11-2026. BTC không vận hành bất kỳ website, nền tảng hay ứng dụng đăng ký vé nào khác. Khán giả chỉ đăng ký vé qua đường link do BTC công bố. Số lượng vé có hạn, hệ thống sẽ đóng cổng đăng ký khi hết vé.

2. Mỗi Căn cước/CCCD/Hộ chiếu được đăng ký bao nhiêu lần?

Mỗi Căn cước/CCCD/Hộ chiếu chỉ được đăng ký trực tuyến một lần. Mỗi mã QR phát hành từ hệ thống chỉ đổi được một vé cứng và không thể sử dụng lại cho những lần đổi vé khác.

3. Mỗi địa chỉ email được đăng ký bao nhiêu lần?

Mỗi địa chỉ email chỉ được ghi nhận một lượt đăng ký thành công. Vì vậy, khán giả cần kiểm tra kỹ địa chỉ email trước khi thực hiện đăng ký, bảo đảm sử dụng đúng email đang hoạt động.

4. Có thể đăng ký vé hộ người thân, bạn bè được không?

Có. Khán giả có thể hỗ trợ người thân, bạn bè thao tác đăng ký vé trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, không được nhận vé cứng thay cho người đứng tên đăng ký.

Người có tên trên vé phải trực tiếp đến địa điểm đổi vé và xuất trình giấy tờ tùy thân chính chủ để xác minh thông tin. Mỗi khán giả cần đăng ký bằng giấy tờ tùy thân của chính mình; mỗi địa chỉ email chỉ được sử dụng cho một lượt đăng ký.

5. Cần chuẩn bị những thông tin gì để đăng ký vé trực tuyến?

Khán giả cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau:

Họ và tên;

Năm sinh;

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu;

Số điện thoại;

Tỉnh/thành phố, phường/xã nơi sinh sống;

Địa chỉ email đang sử dụng.

Việc chuẩn bị trước các thông tin này giúp khán giả chủ động hơn khi cổng đăng ký mở.

6. Phòng chờ trực tuyến là gì? Khi đăng ký vé phải chờ trong bao lâu?

Phòng chờ trực tuyến là tính năng giúp điều phối lượng người truy cập khi có đông khán giả cùng tham gia đăng ký, nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và hạn chế tình trạng quá tải.

Khi truy cập vào hệ thống, khán giả sẽ được đưa vào hàng chờ trực tuyến. Màn hình hiển thị số lượng người đang chờ phía trước. Khi đến lượt, hệ thống tự động chuyển khán giả đến biểu mẫu đăng ký vé mà không cần thao tác thêm.

Thời gian chờ phụ thuộc vào lượng truy cập thực tế tại từng thời điểm nên không thể xác định trước. Trong quá trình chờ, khán giả cần kiên nhẫn, không tải lại trang (refresh) hoặc thoát khỏi phòng chờ để tránh ảnh hưởng đến quá trình xếp hàng.

7. Sau khi đăng ký thành công bao lâu sẽ nhận được email xác nhận?

Trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi đóng cổng đăng ký, khán giả đăng ký thành công sẽ nhận được email xác nhận từ BTC. Email bao gồm mã QR dùng để đổi vé cứng và thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm đổi vé.

Khán giả cần kiểm tra kỹ hộp thư đến, đồng thời lưu ý cả mục Thư rác (Spam) và Quảng cáo (Promotions) để không bỏ lỡ email xác nhận.

8. Đăng ký vé thành công có được lựa chọn khu vực vé đứng/ngồi không?

Không. Các loại vé được BTC phát ngẫu nhiên tại điểm đổi vé. Khán giả không được lựa chọn khu vực vé đứng/ngồi trong quá trình đăng ký trực tuyến.

Trên vé chỉ hiển thị thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể. Vì vậy, khán giả nên đến sớm để chủ động lựa chọn vị trí đứng/ngồi phù hợp trong đúng khu vực được ghi trên vé.

9. Đã đăng ký vé thành công qua cổng trực tuyến, có thể nhờ người khác đến đổi vé cứng được không?

Không. BTC chỉ phát vé cứng cho đúng người đã đăng ký vé trực tuyến thành công trước đó.

Khi đến nhận vé, khán giả phải mang theo mã QR được gửi qua email và giấy tờ tùy thân chính chủ (Căn cước/CCCD/VNeID định danh mức 2/Hộ chiếu) trùng khớp với thông tin đã đăng ký. Người đứng tên đăng ký phải trực tiếp có mặt để xác minh thông tin và nhận vé.

10. Gia đình hoặc nhóm bạn muốn nhận vé ở khu vực gần nhau thì làm thế nào?

Các loại vé được BTC phát ngẫu nhiên tùy theo tình hình thực tế tại điểm đổi vé. Do đó, để tăng cơ hội nhận vé cùng khu vực, các thành viên trong gia đình hoặc nhóm bạn đã đăng ký trực tuyến thành công nên đến đổi vé cùng lúc.

Khán giả cũng cần lưu ý vé chỉ ghi thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể. Vì vậy, việc đến sớm sẽ giúp các nhóm chủ động hơn trong lựa chọn vị trí phù hợp.

Lưu ý quan trọng khi đăng ký vé

Khán giả cần ghi nhớ, vé tham dự chương trình “Muôn sắc Việt Nam” chỉ được đăng ký duy nhất tại địa chỉ http://hanoigo.hanoi.gov.vn. BTC không vận hành bất kỳ nền tảng đăng ký vé nào khác.

Người dân cần cảnh giác với các đường link không rõ nguồn gốc, những lời mời chào đăng ký hoặc mua bán vé trên mạng xã hội. Đồng thời, cần theo dõi các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội và fanpage Ngày Văn hóa Việt Nam để cập nhật những thông báo chính thức, tránh nhầm lẫn trong quá trình đăng ký và nhận vé.