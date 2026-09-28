Hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có ngập lụt tại đô thị

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh dự báo vượt báo động 3 từ ngày 28/9 đến 30/9/2026. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và sinh hoạt của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

Người dân được khuyến cáo chủ động đề phòng ngập sâu, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo ngập để có phương án ứng phó kịp thời./.