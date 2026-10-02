Hướng dẫn công tác chuẩn bị cho giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Nhằm hỗ trợ các đơn vị chủ động chuẩn bị cho giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026, chiều 2-10, Team UpRace - Ban tổ chức Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng tổ chức hội nghị hướng dẫn trực tuyến dành cho các hội, nhóm và tổ chức xã hội tham gia giải trên cả nước. Tại Khánh Hòa, lãnh đạo, hội viên Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh tham dự.

Lãnh đạo, hội viên Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi hướng dẫn trực tuyến UpRace 2026.

Tại chương trình, Team UpRace giới thiệu tổng quan về Điều lệ giải UpRace 2026, cách thức đăng ký tham gia; đồng thời hướng dẫn các đơn vị cách tạo nhóm, tạo đội, quản lý thành viên và xử lý những tình huống thường gặp trong quá trình thao tác trên nền tảng ứng dụng. Các đơn vị cũng được giải đáp trực tiếp những vấn đề liên quan đến việc tổ chức, vận hành đội nhóm trong mùa giải năm nay.

UpRace 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10-10 đến 1-11, với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”. Giải tổ chức hoàn toàn miễn phí, không giới hạn đối tượng tham gia. Mỗi kilomet hợp lệ được ghi nhận sẽ góp phần tạo nguồn quỹ hỗ trợ các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có hỗ trợ sinh kế, việc làm cho người khuyết tật; hỗ trợ thiết bị giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp cận chuyển đổi số trong học tập, công việc.

Tại Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể như: Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh; Tỉnh đoàn đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân hưởng ứng UpRace 2026, lan tỏa tinh thần thể thao gắn với trách nhiệm cộng đồng.