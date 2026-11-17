Hướng dẫn cơ sở giáo dục công lập thủ tục đóng mã số thuế sau sắp xếp
Cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp cần làm gì với mã số thuế? Khi chấm dứt hoạt động, hợp nhất hoặc sáp nhập, trường hợp nào cần đóng mã số thuế, đăng ký mã số thuế mới hoặc giữ nguyên mã số thuế? Cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể từng trường hợp trong infographic dưới đây, giúp các cơ sở giáo dục công lập xác định đúng thủ tục và chủ động thực hiện đúng thời hạn.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/huong-dan-co-so-giao-duc-cong-lap-thu-tuc-dong-ma-so-thue-sau-sap-xep-207083.html