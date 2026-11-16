Hướng dẫn chi tiết đăng ký vé chương trình 'Muôn sắc Việt Nam' tại Hà Nội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 - "Muôn sắc Việt Nam" (sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chương trình có chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, trong đó dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và du khách tham gia sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô, bắt đầu từ 10h ngày 17/11/2026, hệ thống sẽ chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến trên ứng dụng HanoiGo cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Theo Ban tổ chức, mỗi Căn cước/CCCD/Hộ chiếu chỉ được đăng ký trực tuyến một lần. Mỗi mã QR phát hành từ hệ thống chỉ đổi được một vé cứng và không thể sử dụng lại cho những lần đổi vé khác.

Mỗi địa chỉ email chỉ được ghi nhận một lượt đăng ký thành công. Trong vòng tối đa 24h kể từ khi đóng cổng đăng ký, khán giả đăng ký thành công sẽ nhận được email xác nhận từ BTC. Email bao gồm mã QR dùng để đổi vé cứng và thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm đổi vé.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký vé trực tuyến chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 (Ảnh chụp màn hình).

HanoiGo là ứng dụng số văn hoá, du lịch thông minh thế hệ mới tích hợp trực tiếp trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện, tiện lợi và hiện đại cho du khách trong nước cũng như quốc tế khi đến với Thủ đô.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ sở dữ liệu hiện tại của nền tảng bao gồm 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 146 điểm di sản văn hóa; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng; 20 làng nghề truyền thống cùng nhiều không gian kiến trúc, sinh thái, giải trí.

Hệ thống cũng kết nối thông tin của 113 khách sạn, các cơ sở lưu trú homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch, trong đó có 30 hành trình trải nghiệm ven đô kèm sẵn dự toán chi phí.

Mỗi điểm đến trên HanoiGo đều hiển thị hình ảnh, giá vé, hướng dẫn di chuyển và chế độ tham quan thực tế ảo 360 độ. Để hỗ trợ truy cập nhanh tại thực địa, mã QR của nền tảng đã được lắp đặt đồng bộ tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt.

Điểm nhấn công nghệ của HanoiGo là trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh. Dựa trên quỹ thời gian từ 3 tiếng, nửa ngày, một ngày đến tour đêm và vị trí hiện tại của người dùng, AI sẽ tự động đề xuất điểm đến và sắp xếp lộ trình phù hợp. Ngoài ra, du khách có thể dùng camera điện thoại để nhận diện thông tin các công trình kiến trúc, di tích ngay trong lúc tham quan.

Hệ thống bản đồ số trên nền tảng được chuẩn hóa tọa độ GPS theo đúng vị trí cổng đón khách thực tế tại các di tích, khắc phục tình trạng chỉ dẫn sai lệch. Bản đồ hỗ trợ chế độ ngoại tuyến (offline) khi mất kết nối mạng, đồng thời cho phép tra cứu trạng thái đóng hoặc mở cửa của điểm tham quan, vị trí nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, trạm xe buýt, ATM, cơ sở y tế trong bán kính 500 m đến 1 km, cũng như cảnh báo các khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt nút SOS để truyền tọa độ và kết nối trực tiếp với đường dây nóng của Công an thành phố thông qua iHanoi.