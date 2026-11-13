Hướng dẫn chăn nuôi heo an toàn sinh học

Chọn vị trí chuồng nuôi phù hợp, thường xuyên vệ sinh khử trùng

Bác sĩ thú y Phan Minh Khôi hướng dẫn: Trước khi xây dựng chuồng trại, người dân cần lựa chọn vị trí phù hợp, cách xa khu dân cư, chợ, cơ sở giết mổ và những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chuồng nuôi phải bảo đảm thông thoáng, có hệ thống thoát nước và khu vực xử lý chất thải riêng biệt. Không để phân, nước thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Cán bộ thú y kiểm tra thực tế quy trình chăn nuôi heo tại hộ dân.

Trong quá trình chăn nuôi, cần duy trì vệ sinh, tiêu độc, khử trùng thường xuyên cả bên trong chuồng và khu vực xung quanh. Máng ăn, máng uống cùng các dụng cụ chăm sóc phải được làm sạch định kỳ. Tại cổng ra vào khu vực chăn nuôi cần bố trí hố hoặc khay sát trùng. Người trực tiếp chăm sóc heo phải sử dụng quần áo, giày dép riêng, vệ sinh và khử trùng trước khi vào chuồng.

Một yêu cầu quan trọng khác là kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Người dân cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc với đàn heo bên ngoài, không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các hộ và không để người lạ tự ý vào chuồng. Những biện pháp này giúp hạn chế nguy cơ mầm bệnh lây truyền từ bên ngoài vào đàn vật nuôi.

Chuồng trại chăn nuôi heo cần được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng.

Kiểm soát con giống, thức ăn và nước uống

Đối với con giống, người chăn nuôi cần chọn mua tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, heo khoẻ mạnh và được kiểm soát dịch bệnh. Heo mới nhập về không nên thả nuôi chung ngay, mà phải được cách ly tại khu vực riêng, theo dõi sức khoẻ trong thời gian phù hợp. Chỉ nhập đàn khi vật nuôi bảo đảm các điều kiện an toàn.

Nguồn thức ăn và nước uống cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Không sử dụng thức ăn bị nấm mốc, ôi thiu hoặc thức ăn thừa chưa được xử lý nhiệt phù hợp. Nước uống phải sạch, không bị ô nhiễm; máng ăn, máng uống cần được vệ sinh thường xuyên. Chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi phải được thu gom, xử lý đúng quy định, tránh phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Nguồn thức ăn và nước uống cho đàn heo cần được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn heo theo hướng dẫn của cơ quan thú y; thường xuyên theo dõi sức khoẻ đàn heo. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường như sốt cao, bỏ ăn, mệt mỏi, xuất huyết dưới da, tiêu chảy hoặc chết không rõ nguyên nhân, cần nhanh chóng kiểm tra và có biện pháp xử lý phù hợp.

Không bán chạy, vận chuyển heo nghi mắc bệnh

Bác sĩ thú y Phan Minh Khôi cũng lưu ý: Khi phát hiện heo có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người chăn nuôi phải nhanh chóng cách ly vật nuôi nghi bệnh, hạn chế người và phương tiện tiếp xúc với khu vực này; đồng thời báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý.

Heo giống vận chuyển đến cơ sở chăn nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát dịch bệnh theo quy định.

Người dân tuyệt đối không tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ heo bệnh hoặc heo nghi mắc bệnh; không vứt xác heo chết xuống sông, kênh, rạch hay nơi công cộng. Việc xử lý vật nuôi mắc bệnh phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không tự ý tiêu huỷ hoặc tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Các biện pháp hướng dẫn chăn nuôi heo an toàn sinh học, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. (Ảnh Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cung cấp).

“An toàn sinh học không phải là biện pháp chỉ thực hiện khi dịch bệnh xuất hiện, mà cần được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình chăn nuôi. Việc kiểm soát tốt con giống, thức ăn, nước uống, vệ sinh chuồng trại và chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường trên đàn heo sẽ giúp người dân giảm thiểu rủi ro, bảo vệ hiệu quả sản xuất và thu nhập gia đình. Đặc biệt, bệnh Dịch tả heo Châu Phi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; vì vậy, phòng bệnh bằng các biện pháp an toàn sinh học có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan", Bác sĩ thú y Phan Minh Khôi nhấn mạnh./.