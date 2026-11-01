Hướng dẫn chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, chương trình bình chọn thu hút 21 đơn vị tham gia, với 39 sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc 2 nhóm ngành. Trong đó, nhóm thủ công mỹ nghệ có 3 sản phẩm; nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 36 sản phẩm. Trên cơ sở đánh giá, chấm điểm, Hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn 15 sản phẩm tiêu biểu. Các sản phẩm tham gia năm nay khá đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, phản ánh tiềm năng, thế mạnh của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công thương triển khai các nội dung liên quan đến chấm điểm.

Tại cuộc họp, các đại biểu được triển khai những nội dung liên quan đến công tác chấm điểm; hướng dẫn đăng nhập, sử dụng hệ thống RISEP và thực hiện các thao tác đánh giá, chấm điểm sản phẩm tham gia bình chọn trên nền tảng số. Đồng thời, các thành viên Ban Giám khảo trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham quan sản phẩm.

Việc ứng dụng hệ thống RISEP trong chấm điểm góp phần đổi mới phương thức tổ chức bình chọn, hỗ trợ quá trình đánh giá được thực hiện thống nhất, thuận tiện và minh bạch. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bình chọn, lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng và tiềm năng phát triển, đáp ứng tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.