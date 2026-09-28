Hướng dẫn cắt giảm thủ tục phòng cháy chữa cháy

Tham dự hội nghị có gần 80 người, đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành tỉnh; UBND các xã, phường; đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tư vấn thiết kế, thi công có công trình trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của Nghị quyết số 66.18. Trọng tâm là các quy định trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Theo đó, thẩm quyền thẩm định thiết kế về PCCC được phân cấp từ cấp Cục về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an cấp tỉnh đối với phần lớn dự án, công trình.

Nghị quyết cũng bãi bỏ một số thủ tục hành chính; lĩnh vực PCCC&CNCH thuộc thẩm quyền của Bộ Công an còn 3 thủ tục. Những thay đổi này góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, các đại biểu cũng được trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Qua buổi tọa đàm, Công an tỉnh hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công trong chấp hành các quy định an toàn về PCCC.

Đồng thời, quán triệt phương châm “Ba rõ”: Rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, rõ giới hạn quyền hạn của cơ quan quản lý, rõ chế tài xử lý. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.