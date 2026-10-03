Hướng dẫn cấp mã số cơ sở trồng cho các cơ sở kinh doanh hoa lan

Giống hoa lan Hồ Điệp tại Lâm Đồng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều cơ sở sản xuất hoa Hồ Điệp giống lai tạo (Phalaenopsis hybrid) gặp khó khăn trong thực hiện việc nhập khẩu giống từ các nước Đài Loan, Trung Quốc, Hà Lan để sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu (như Công ty CP Nông nghiệp THT, Công ty TNHH TMDV Hoa Kim Ngọc, Công ty TNHH FuSheng...).

Theo ý kiến của các thành viên hiệp hội, các giống lan hồ điệp lai tạo (Phalaenopsis hybrid), Địa lan (Cymbidium), Dendrobium, Vanda không thuộc phạm vi điều chỉnh, được miễn trừ điều kiện xuất nhập khẩu mà không cần giấy chứng nhận (một số tổ chức trước đây được nhập khẩu nhưng không cần giấy chứng nhận).

Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho rằng, việc quy định phải có mã số cơ sở trồng làm điều kiện để được cấp giấy chứng nhận CITES nhập khẩu đối với các giống lan lai tạo nêu trên là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế theo Thông báo số 2337/TBBNNMT ngày 13/3/2026.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có ý kiến đối với một số nội dung sau.

Cụ thể, các giống lan (Phalaenopsis hybrid, Cymbidium, Dendrobium, Vanda) nói trên có được miễn trừ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu mà không cần giấy chứng nhận không (Hiện nay nhiều cơ sở đã vận chuyển về Việt Nam nhưng bị giữ sản phẩm tại cửa khẩu)? Trường hợp nào được miễn trừ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu mà không cần giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp các cơ sở trước đây đã được nhập khẩu các giống lan về Việt Nam, đang thực hiện hoạt động trồng nhưng chưa được cấp mã số cơ sở trồng, hiện nay có nhu cầu xuất khẩu thì thủ tục thực hiện như thế nào (thủ tục để được cấp mã số cơ sở trồng phải có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp như giấy xuất khẩu CITES nhưng không có...)

Đề nghị Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin về các quy định về thực thi công ước CITES tới các hội viên, các doanh nghiệp trồng hoa lan nói riêng cũng như các cơ sở nuôi, trồng động, thực vật thuộc phụ lục CITES nói chung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, có ý kiến cụ thể việc quy định cấp mã số cơ sở trồng làm điều kiện để được cấp giấy chứng nhận CITES nhập khẩu đối với các giống Lan Hồ Điệp lai tạo (Phalaenopsis hybrid), Địa lan (Cymbidium), Dendrobium, Vanda có phù hợp, thống nhất với Thông báo số 2337/TB-BNNMT ngày 13/3/2026 hay không; trường hợp không phù hợp, đề nghị hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh quy trình cấp mã số cơ sở trồng cho phù hợp./.