Hướng dẫn cài đặt Hệ thống thông tin Tuyên giáo và hướng dẫn làm bài thi, bài kiểm tra trắc nghiệm ở mục "Học tập số Ban Tuyên giáo TW"

Vinh dự mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc luôn đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu, là nền tảng cốt lõi định hướng chiến lược trong dạy và học. Sự lãnh đạo sâu sát, khoa học của chi bộ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa nhà trường không ngừng vươn lên, thuộc top đầu các trường THPT không chuyên của tỉnh, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và tỉnh.