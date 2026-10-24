Hướng dẫn cài đặt Hệ thống thông tin Tuyên giáo và hướng dẫn làm bài thi, bài kiểm tra trắc nghiệm ở mục "Học tập số Ban Tuyên giáo TW"
Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa giới thiệu hướng dẫn cài đặt Hệ thống thông tin tuyên giáo và hướng dẫn làm bài thi, bài kiểm tra trắc nghiệm ở mục "Học tập số Ban Tuyên giáo TW" kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTG TW, ngày 21-8-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202610/infographic-huong-dan-cai-dat-he-thong-thong-tin-tuyen-giao-va-huong-dan-lam-bai-thi-bai-kiem-tra-trac-nghiem-o-muc-hoc-tap-so-ban-tuyen-giao-tw-611345e/