Hướng dẫn cách trị viêm nang lông, mụn lưng hiệu quả & ngăn ngừa tái phát

Viêm nang lông, mụn và thâm sần dày đặc ở lưng.

Với những trường hợp mới xuất hiện ở mức độ nhẹ, bạn có thể kết hợp một số biện pháp chăm sóc tại nhà sau đây:

● Dùng sữa tắm chứa hoạt chất diệt khuẩn hoặc dung dịch chứa benzoyl peroxide 5%.

● Tẩy da chết nhẹ nhàng 1–2 lần mỗi tuần để loại bỏ bã nhờn và tế bào chết tích tụ.

● Đắp khăn ấm lên vùng lưng bị viêm khoảng 10–15 phút mỗi ngày giúp làm dịu và giảm sưng đau.

● Ưu tiên quần áo rộng rãi, chất liệu cotton thấm hút mồ hôi tốt để hạn chế bí bách và ma sát trên da.

● Giặt và thay chăn, ga, vỏ gối, khăn tắm định kỳ để hạn chế dầu thừa, mồ hôi và vi khuẩn tích tụ, từ đó giảm nguy cơ viêm nang lông kéo dài hoặc tái phát.

● Có thể dùng thuốc kháng khuẩn hoặc kháng nấm theo nguyên nhân gây viêm, tốt nhất theo chỉ định của bác sĩ để tránh kích ứng hoặc điều trị sai cách.

Mụn và viêm nang lông ở lưng thường khá dai dẳng và rất dễ tái phát nếu không xử lý triệt để tận gốc. Khi tình trạng viêm lan rộng, xuất hiện nhiều mụn mủ, thâm sần hoặc kéo dài dù đã chăm sóc tại nhà, bạn nên đến phòng khám chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám và xây dựng phác đồ chuẩn y khoa.

Điều trị viêm nang lông bằng công nghệ cao bởi bác sĩ da liễu.

Hiện nay, phác đồ Acthyderm – CO2 tại LG Clinic đã được ứng dụng điều trị thành công hơn 10.000 ca trị mụn lưng, viêm nang lông và thâm sần body. Phác đồ tác động đa tầng với sự kết hợp giữa CO2 tinh khiết giúp làm sạch nang lông, công nghệ quang học vi sinh Celluma (Hoa Kỳ) hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát vi khuẩn gây mụn và bổ sung tinh chất Collagen phục hồi chuyên sâu giúp tái tạo bề mặt, cải thiện thâm sần sau viêm.

Điều trị mụn lưng, viêm nang lông bằng phác đồ Acthyderm – CO2 tại LG Clinic.

Liệu trình nhẹ nhàng, không xâm lấn, không bong tróc, không cần nghỉ dưỡng và được bác sĩ da liễu trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ và theo dõi xuyên suốt quá trình điều trị. Dịch vụ hiện có mức giá niêm yết là 15.000.000 VNĐ, bạn đọc quan tâm có thể tham khảo và đặt lịch tư vấn chi tiết tại website https://lgclinic.vn/.

Hy vọng hướng dẫn cách điều trị viêm nang lông ở lưng trên đây sẽ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích để chăm sóc làn da khỏe mạnh, mịn màng và ngăn ngừa tái phát hiệu quả.