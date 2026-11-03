Hướng dẫn cách tính chậm nộp thuế GTGT mới nhất

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Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn cho câu hỏi này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế năm 2025 quy định mức tính tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Theo đó, tiền chậm nộp thuế GTGT được xác định theo công thức:

Tiền chậm nộp thuế GTGT = Số tiền thuế GTGT chậm nộp × 0,03% × Số ngày chậm nộp

- Số tiền thuế GTGT chậm nộp là số tiền thuế GTGT chưa được nộp đúng thời hạn theo quy định.

- Thời gian tính tiền chậm nộp được xác định theo khoản 1 Điều 26. Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, cụ thể thời gian này được tính liên tục từ ngày tiếp theo liền kề của ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế hoặc thời hạn gia hạn nộp thuế đến ngày liền kề trước ngày số tiền thuế nợ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 16 Luật Quản lý thuế 2025 người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Sau 30 ngày kể từ ngày người nộp thuế nộp tiền thuế, khoản thu khác, tiền phạt nhưng người nộp thuế chưa xác định số tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế.