Hướng dẫn cách đo khối lượng, thời gian đối với công việc không có định mức sẵn

Theo Dangcongsan.vn, Bộ phận Thường trực hỗ trợ về rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tiếp nhận phản ánh qua hộp thư tochucdieule@btctw.dcs.vn về việc đề nghị hướng dẫn cụ thể cách đo sản lượng, thời gian đối với việc không có định mức sẵn; cho phép sử dụng cách ghi nhận theo nhóm hồ sơ, tần suất hoặc lấy mẫu thời gian có xác nhận, đồng thời quy định yêu cầu tối thiểu về nguồn chứng minh.

Đề nghị có ví dụ xử lý nhiệm vụ phối hợp, công việc đột xuất, nhiệm vụ dùng chung và cách phân bổ thời gian của lãnh đạo để tránh tính trùng; có ví dụ cách xác định sản phẩm của các nhóm việc khó lượng hóa, nhất là tham mưu xây dựng Đảng, tiếp công dân, giám sát của HĐND, vận động của MTTQ, quản lý đô thị và phục vụ hành chính công.

Danh mục cần cho phép đơn vị giải trình công việc đặc thù phát sinh tại địa bàn và yêu cầu xác nhận thời gian khảo sát, tránh biến số phút tham chiếu thành định mức cứng không phù hợp thực tế.

Đối với nội dung này, Bộ phận Thường trực trao đổi, bổ sung làm rõ như sau:

Khi công việc chưa có định mức thời gian của cấp có thẩm quyền, đơn vị được áp dụng một hoặc kết hợp các cách sau:

a) Theo số lượng sản phẩm, hồ sơ có thể thống kê được;

b) Theo tần suất, định kỳ (giao ban, kiểm tra, tiếp công dân…);

c) Lấy mẫu thời gian có xác nhận của người đứng đầu hoặc lãnh đạo phụ trách;

d) Ghi nhận theo nhóm hồ sơ, nhóm việc cùng tính chất, cùng quy trình.

Mọi cách đo đều phải có nguồn minh chứng tối thiểu (sổ theo dõi, lịch công tác, phiếu lấy mẫu, biên bản, báo cáo định kỳ…).

Không nhập số ước đoán không có căn cứ; không nhân cơ học dữ liệu vài tháng thành cả năm; không mặc nhiên ghi bằng 0 đối với phần không có hồ sơ đối chứng.

Đối với nhiệm vụ phối hợp, công việc đột xuất, nhiệm vụ dùng chung: phân bổ thời gian theo tỷ lệ đóng góp thực tế của từng vị trí việc làm, tránh cộng trùng giữa người chủ trì, người tham gia và người phê duyệt.

Thời gian lãnh đạo, chỉ đạo, phê duyệt được tách bạch với thời gian chuyên môn.

Đối với nhóm việc khó lượng hóa (tham mưu xây dựng Đảng, tiếp công dân, giám sát của Hội đồng nhân dân, vận động của Mặt trận Tổ quốc, quản lý đô thị, phục vụ hành chính công…), ưu tiên phương pháp lấy mẫu thời gian có xác nhận hoặc ghi theo tần suất.

Đơn vị được lập tên, mã sản phẩm đặc thù của địa bàn và sử dụng thời gian khảo sát thực tế có xác nhận; không biến số phút tham chiếu thành định mức cứng bắt buộc.