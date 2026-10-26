Hướng dẫn cách đăng ký 12 dịch vụ điện trên VNeID

12 dịch vụ điện nào được cung cấp trên VNeID?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai các công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ điện trên VNeID.

12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID. Nguồn: EVN

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID gồm: (1) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; (2) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (3) Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; (4) Thay đổi mục đích sử dụng điện; (5) Thay đổi định mức sử dụng điện; (6) Gia hạn hợp đồng mua bán điện; (7) Chấm dứt hợp đồng mua bán điện; (8) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; (9) Thay đổi công suất sử dụng điện; (10) Thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; (11) Ngừng cấp điện theo yêu cầu; (12) Cấp điện trở lại theo yêu cầu.

Cách thực hiện dịch vụ điện trên VNeID

Để thực hiện một trong 12 dịch vụ điện được tích hợp trên VNeID, người dân, doanh nghiệp cần sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2. Quy trình thực hiện gồm 4 bước:

-Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Người dùng đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

-Bước 2: Chọn dịch vụ điện cần thực hiện

Tại giao diện ứng dụng, vào mục “Thủ tục hành chính”, sau đó lựa chọn dịch vụ điện cần thực hiện và chọn “Tạo mới yêu cầu”.

Người dùng có thể lựa chọn một trong 12 dịch vụ điện được cung cấp trên VNeID, tùy theo nhu cầu thực tế.

Các bước thực hiện dịch vụ điện trên VNeID. Nguồn: EVN

-Bước 3: Kiểm tra thông tin và xác thực

Sau khi tạo yêu cầu, người dùng kiểm tra các thông tin được chia sẻ, đọc nội dung về quyền và nghĩa vụ, sau đó tích chọn đồng ý.

Tiếp đó, nhập passcode để xác thực yêu cầu trên ứng dụng VNeID.

-Bước 4: Hoàn tất thủ tục trên ứng dụng EVN CSKH

Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển sang ứng dụng EVN CSKH (Chăm sóc khách hàng).

Tại đây, người dùng tiếp tục hoàn tất biểu mẫu theo yêu cầu và gửi yêu cầu thực hiện dịch vụ điện.

Các bước thực hiện dịch vụ điện trên VNeID. Nguồn: EVN

Việc EVN phối hợp với Bộ Công an đưa 12 dịch vụ điện lên VNeID là một bước trong quá trình đa dạng hóa các kênh cung cấp dịch vụ điện và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành điện.

Người sử dụng điện có thể lựa chọn VNeID như một kênh tiếp cận các dịch vụ điện được tích hợp trên nền tảng này, bên cạnh các kênh cung cấp dịch vụ hiện có của EVN.

Việc cung cấp các dịch vụ điện trên VNeID được kỳ vọng giúp quá trình thực hiện thủ tục của người dân và doanh nghiệp thuận tiện, đơn giản hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số.