Hướng dẫn các trường hợp giáo viên tiểu học phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT bổ sung quy định về các trường hợp giáo viên tiểu học phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Cụ thể, đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 03/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015), gồm:

1- Giáo viên tiểu học khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên đã được bổ nhiệm hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương.

2- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc tương đương và giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc tương đương khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp đại học trở lên đã được bổ nhiệm hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương.

Các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương theo quy định nêu trên không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách thu hút, trọng dụng đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương đối với trường hợp (1), (2) nêu trên:

a) Được bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã có từ đủ 09 năm giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, bao gồm cả thời gian giảng dạy theo hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở môn học hoặc cấp học có cùng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

- Đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, tiêu chuần về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 7, điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT.

- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2024–2025 và 2025-2026, đã thực hiện được 02 nhóm nhiệm vụ sau:

Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ sau: Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên từ cấp trường trở lên; hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên; hoặc chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; hoặc biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ sau: Tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên; hoặc tham gia ban giám khảo cuộc thi, hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hoặc giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên;

- Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm học 2024–2025 và 2025–2026.

b) Các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm (a) nêu trên thì được bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và giữ nguyên hệ số lương đang được hưởng. Thời gian đã tính để xét nâng bậc lương trước khi chuyển sang lương mới được bảo lưu và tiếp tục tính để xét nâng bậc lương lần sau.

*Các trường hợp nêu trên nếu đã trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng (sau ngày được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao) thì được bổ nhiệm vào hạng cao hơn liền kề so với hạng được bổ nhiệm lại. Việc chuyển xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Việc bổ nhiệm lại giáo viên quy định nêu trên không phụ thuộc vào cơ cấu hạng của chức danh.

Các trường hợp đã hoàn thành việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lương theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không thực hiện việc bổ nhiệm lại và xếp lương lại, trừ trường hợp việc xếp lại bảo đảm quyền lợi hơn cho giáo viên về tiền lương hoặc hạng chức danh.