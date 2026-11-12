Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới cho gần 300 lãnh đạo, công chức

Sáng 12/11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030. Tham dự có gần 300 đại biểu là lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn và công chức phụ trách xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được hướng dẫn về nội dung, yêu cầu và cách thức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại theo quy định mới của tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nước sạch, môi trường, cảnh quan nông thôn; hạ tầng thương mại, chuyển đổi số, giảm nghèo đa chiều, văn hóa, y tế, bình đẳng giới và tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh việc phổ biến, hướng dẫn các tiêu chí, lớp tập huấn còn dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và làm rõ những nội dung về xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục triển khai thực hiện tại cơ sở.

Ông Trần Văn An – Chi cục Thuỷ lợi, Sở NN&MT Hà Tĩnh hướng dẫn tiêu chí thuỷ lợi.

Bà Đặng Thị Lệ Thuỷ - Chi cục Thuỷ lợi, Sở NN&MT Hà Tĩnh hướng dẫn tiêu chí về bảo đảm yêu cầu chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cấp xã nắm vững các quy định, yêu cầu của bộ tiêu chí mới, thống nhất cách hiểu và phương pháp triển khai thực hiện. Đây cũng là cơ sở để các địa phương rà soát, đánh giá đúng thực trạng, xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030.