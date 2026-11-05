Hướng dẫn bảo quản thuốc nhỏ, thuốc tra mắt tại nhà đúng cách để bảo vệ đôi mắt

Chính vì thế, bảo quản đúng cách thuốc nhỏ mắt là một bước quan trọng giúp đảm bảo chất lượng thuốc và an toàn cho người dùng.

Khi thuốc chưa mở nắp: Người bệnh nên bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn trên bao bì. Thông thường, thuốc được bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C. Một số thuốc có yêu cầu bảo quản đặc biệt (ví dụ: bảo quản từ 2-8°C), người dùng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khi thuốc đã mở nắp: Hãy ghi lại ngày mở nắp để dễ dàng theo dõi thời gian sử dụng. Hạn dùng sau mở nắp tùy từng sản phẩm, không nên mặc định tất cả thuốc nhỏ mắt đều sử dụng trong một tháng. Đậy kín nắp ngay sau mỗi lần sử dụng, không chạm đầu nhỏ vào mắt hoặc các bề mặt khác.

Nếu thuốc đổi màu, xuất hiện cặn, vẩn đục hoặc bao bì có dấu hiệu bất thường, người dùng không nên tiếp tục sử dụng.

Bảo quản thuốc đúng cách là việc làm đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị. Mỗi người cần hình thành thói quen kiểm tra, sử dụng và bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn, góp phần bảo vệ sức khỏe đôi mắt và phòng tránh những rủi ro không đáng có.

Bảo quản đúng - sử dụng đúng - bảo vệ đôi mắt tốt hơn.

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