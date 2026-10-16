Hương cà phê gọi bốn phương
Hương cà phê gọi bốn phương
Tháng mười, Lễ hội Cà phê mở
Quảng trường Tây Bắc rộn niềm vui
Nông sản bốn phương cùng hội tụ
Hương sắc Sơn La kết nối đời.
Có những bàn tay từ đất mẹ
Gom mùa trong hạt, ủ trong hương
Nhà nông đua tài, men tình đất
Rang, pha, thử vị… kết muôn phương.
Từ một sườn đồi xanh ngát gió
Hương đi qua núi, vượt trùng khơi
Cà phê Sơn La ra thế giới
Gọi mời thế giới đến Sơn La.
Nông sản kể bằng hương, bằng sắc
Du lịch kể bằng những mùa xuân
Mỗi nông sản một lời giới thiệu
Mỗi nụ cười một điểm dừng chân.
Sơn La mở cửa chào bốn hướng
Đón khách phương xa với điệu xòe
Vòng tay nối những vòng tay lại
Men rượu, tình người, mãi say mê…
Hương vị Cà phê bay xa mãi
Qua những chân trời những đại dương
Xin nhớ một miền Tây Bắc ấy
Đã thành thế giới, kết yêu thương!
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/huong-ca-phe-goi-bon-phuong-LfualWCDg.html