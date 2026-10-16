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Hương cà phê gọi bốn phương

Hương cà phê gọi bốn phương

Báo Sơn La
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Tháng mười, Lễ hội Cà phê mở

Quảng trường Tây Bắc rộn niềm vui

Nông sản bốn phương cùng hội tụ

Hương sắc Sơn La kết nối đời.

Có những bàn tay từ đất mẹ

Gom mùa trong hạt, ủ trong hương

Nhà nông đua tài, men tình đất

Rang, pha, thử vị… kết muôn phương.

Từ một sườn đồi xanh ngát gió

Hương đi qua núi, vượt trùng khơi

Cà phê Sơn La ra thế giới

Gọi mời thế giới đến Sơn La.

Nông sản kể bằng hương, bằng sắc

Du lịch kể bằng những mùa xuân

Mỗi nông sản một lời giới thiệu

Mỗi nụ cười một điểm dừng chân.

Sơn La mở cửa chào bốn hướng

Đón khách phương xa với điệu xòe

Vòng tay nối những vòng tay lại

Men rượu, tình người, mãi say mê…

Hương vị Cà phê bay xa mãi

Qua những chân trời những đại dương

Xin nhớ một miền Tây Bắc ấy

Đã thành thế giới, kết yêu thương!

Bùi Nguyên Lượng (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/huong-ca-phe-goi-bon-phuong-LfualWCDg.html