Hương cà phê gọi bốn phương

Xúc động, thu hút hàng ngàn người theo dõi qua từng ngày đó là Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (HCLS), đặc biệt là sự kiện Lễ truy điệu, an táng 731 HCLS được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng đến an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM vào ngày 14/10/2026. Không chỉ những cựu chiến binh từng đi qua các cuộc chiến vệ quốc khốc liệt mới thấu cảm rõ giá trị nhân văn của Chiến dịch, của Lễ truy điệu, mà ngay cả thế hệ trẻ cũng thấy đây là cơ hội tiếp cận lịch sử và thể hiện lòng tri ân, 'Uống nước nhớ nguồn' trực quan sinh động, dễ đi vào lòng người nhất.