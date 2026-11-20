Ngày 19/11, Ngoại trưởng Hungary Anita Orban đã hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Radoslaw Sikorski tại thủ đô Budapest, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giao thông và năng lượng.

Phát biểu sau cuộc gặp, bà Orban khẳng định Hungary coi Ba Lan là một trong những đối tác quan trọng nhất, đồng thời là đối tác hàng đầu của nước này trong khu vực. Bà nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa lâu đời, đồng thời mô tả cuộc hội đàm là bước đi quan trọng hướng tới khôi phục quan hệ gần gũi truyền thống giữa hai bên.

Bà Orban cũng nhắc lại việc Thủ tướng Hungary Peter Magyar lựa chọn Ba Lan là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên sau khi nhậm chức, qua đó thể hiện cam kết của chính phủ mới trong việc tăng cường hợp tác với Warsaw. Trước đó, ông Magyar tuyên bố muốn thiết lập lại quan hệ với Ba Lan sau những căng thẳng trong suốt thời kỳ cầm quyền của người tiền nhiệm Viktor Orbán. Ngoại trưởng Hungary cũng đã thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Warsaw và bổ nhiệm đại sứ mới, hướng tới một “giai đoạn mới” trong quan hệ song phương.

Tại cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), gồm Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia. Theo bà Orban, tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên sẽ giúp nâng cao tiếng nói của nhóm trong quá trình ra quyết định của EU, đồng thời mở rộng quan hệ với các khu vực khác, trong đó có Trung Á và Tây Balkan.

Về kinh tế, ông Sikorski cho biết kim ngạch thương mại song phương hiện đạt 15 tỷ euro (khoảng 16,5 tỷ USD). Hai bên thảo luận các biện pháp cải thiện hạ tầng giao thông, nhất là kết nối đường sắt, và mở rộng hợp tác năng lượng. Bà Orban đánh giá các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Ba Lan có thể tạo điều kiện để Hungary tiếp cận thị trường khí đốt toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu đầu tư hạ tầng và tăng cường phối hợp giữa các doanh nghiệp năng lượng.

Hai bên cam kết thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể nhằm tăng cường kết nối giao thông và năng lượng, góp phần củng cố quan hệ song phương cũng như hợp tác khu vực.