Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu siết chặt kiểm soát biên giới

Thủ tướng Peter Magyar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 16/10, Thủ tướng Hungary Peter Magyar bày tỏ ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn của Liên minh châu Âu (EU) nhằm kiểm soát biên giới và đẩy nhanh việc hồi hương người di cư không có quyền lưu trú hợp pháp, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU tiếp tục tranh luận về chính sách di cư tại Brussels.

Trong bài đăng trên mạng xã hội vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu, ông Magyar mô tả các cuộc thảo luận là “căng thẳng và đầy cảm xúc.”

Ông cho rằng việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, hiệu quả và thực hiện hồi hương nhanh chóng đang nhận được sự ủng hộ của phần lớn các nước thành viên, trong đó Ba Lan, Italy và Đan Mạch có đề xuất mạnh mẽ nhất và đang phối hợp để thuyết phục những thành viên còn do dự.

Trong tuần này, ông Magyar cũng cho biết Chính phủ Hungary sẽ tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ EU để củng cố hàng rào và các biện pháp bảo vệ biên giới. Phát biểu tại Brussels ngày 14/10, ông cho biết Budapest sẽ thúc đẩy việc dành nguồn ngân sách cho mục tiêu này trong các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn 7 năm tiếp theo của EU.

Các nhà lãnh đạo EU đang thảo luận về việc tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài, đấu tranh chống buôn người và nâng cao hiệu quả các thủ tục hồi hương.

Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn có những khác biệt về cách thức triển khai các biện pháp kiểm soát di cư và xử lý đơn xin tị nạn.

Trong khi vấn đề di cư tiếp tục gây tranh cãi trong EU, các chính phủ tìm cách cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh biên giới, thực hiện các thủ tục tị nạn và trách nhiệm của các quốc gia thành viên./.