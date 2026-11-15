Hungary thu giữ gần 20 triệu USD trong chiến dịch chống tham nhũng
Giới chức Hungary mới đây đã thu giữ gần 20 triệu USD tiền mặt trong cuộc điều tra cáo buộc hối lộ liên quan đến ông Miklos Sesztak, cựu Bộ trưởng dưới thời Thủ tướng Viktor Orban. Số tiền được phát hiện tại nhiều địa điểm, trong đó có những khoản được chôn trong rừng hoặc cất giấu tại các nông trại và nhà kho.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hungary-thu-giu-gan-20-trieu-usd-trong-chien-dich-chong-tham-nhung-24626111510022547.htm