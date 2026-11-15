Hungary thu giữ gần 20 triệu USD trong chiến dịch chống tham nhũng

Cuộc gặp dự kiến ngày 19/11 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến không đơn thuần là cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo của ba cường quốc, mà còn là phép thử đối với khả năng điều chỉnh quan hệ giữa Bắc Kinh, Mátxcơva và Washington trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột khu vực và những biến động sâu sắc của kinh tế toàn cầu.