Hungary thu giữ gần 20 triệu USD tiền mặt giấu trong rừng

Ngày 13/11, Cơ quan Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia Hungary (NVVH) thông báo phát hiện và thu giữ lượng lớn tiền mặt trong các cuộc khám xét diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11, phục vụ cuộc điều tra hình sự đối với ông Miklós Seszták, cựu Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Hungary giai đoạn 2014-2018.

Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Hungary Péter Magyar hoan nghênh vụ thu giữ, tuyên bố đây là dấu chấm hết cho liên minh Fidesz-KDNP của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Ảnh: Facebook/Péter Magyar

Ông Seszták bị cáo buộc nhận hối lộ trong một vụ việc liên quan đến doanh nghiệp vận tải nhà nước, trong đó các xe buýt đã qua sử dụng được mua với mức giá cao hơn giá trị thực tế.

Theo NVVH, các nhà điều tra phát hiện tiền mặt được chôn dưới đất tại những khu rừng, cất giấu trong các công trình nông nghiệp, nhà kho, khu dân cư và những két sắt có giá trị cao đặt tại các địa điểm hẻo lánh.

Tổng số tiền thu giữ gồm hơn 5,07 tỷ forint Hungary, 2,65 triệu euro và 1,25 triệu USD, tương đương khoảng 19,5 triệu USD. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước Hungary.

Bộ trưởng Tài chính Hungary András Kármán cho biết trên Facebook rằng 12 nhân viên kho bạc đã phải làm việc liên tục trong 8 giờ, sử dụng 5 máy đếm tiền để kiểm đếm toàn bộ số tiền thu giữ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của Hungary đẩy mạnh các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến những quan chức dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 4/2026, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orbán, Thủ tướng Péter Magyar đã thúc đẩy chiến dịch điều tra các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ trong chính quyền tiền nhiệm.

Trong những tuần gần đây, ông Seszták, hai cựu bộ trưởng khác cùng thời ông Orbán và em trai cựu Thủ tướng đã bị bắt giữ trong các vụ án riêng biệt.

Thủ tướng Magyar hoan nghênh kết quả thu giữ tiền mặt, coi đây là bước ngoặt trong nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ.

Trong khi đó, ông Orbán chưa đưa ra bình luận về diễn biến mới nhất. Trước đó, cựu Thủ tướng nhiều lần chỉ trích các cuộc điều tra nhằm vào những người thân cận, cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị nhằm đưa ông vào tù.