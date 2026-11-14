Hungary phát hiện gần 20 triệu USD chôn trong rừng khi điều tra tham nhũng

Theo tờ Guardian, Cơ quan chống tham nhũng Hungary ngày 13/11 đã thông báo về việc thu giữ số tiền mặt trị giá 19,5 triệu USD được chôn trong các khu rừng và cất giấu ở nhiều địa điểm khác trong quá trình điều tra cựu Bộ trưởng Miklós Seszták.

"Ông Seszták từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển quốc gia Hungary giai đoạn 2014 - 2018, bị cáo buộc tham nhũng trong một đường dây liên quan đến công ty vận tải nhà nước, thông qua việc mua xe buýt đã qua sử dụng với giá cao hơn thực tế. Ngoài ông Seszták, 2 cựu bộ trưởng khác và em trai của cựu Thủ tướng Viktor Orbán cũng bị tạm giữ trong những vụ án khác nhau, trong bối cảnh Hungary đang đẩy mạnh các cuộc điều tra tham nhũng trong những tuần vừa qua", báo Guardian cho biết.

Số tiền thu giữ được khi cơ quan chống tham nhũng Hungary điều tra ông Seszták. Ảnh: X/@magyarpeterMP

Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ tài sản quốc gia (NVVH) hiện đã nộp lại số tiền 19,5 triệu USD vào kho bạc nhà nước Hungary. Thủ tướng Péter Magyar sau đó đã hoan nghênh chiến dịch thu giữ, cho rằng đây có thể là bước ngoặt trong việc triệt phá tình trạng tham nhũng của chính quyền tiền nhiệm. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hungary András Kármán nói kho bạc đã phải huy động 12 nhân viên làm việc liên tục trong 8 giờ để kiểm kê số tiền trên.

"Trong quá trình khám xét, các điều tra viên đã phát hiện lượng lớn tiền mặt được chôn trong rừng, giấu trong các công trình nông nghiệp, nhà kho cũng như khu dân cư và được cất giữ trong những chiếc két sắt giá trị cao tại các địa điểm hẻo lánh", thông cáo của NVVH nêu rõ.

Hiện đại diện của cựu Thủ tướng Orban chưa đưa ra bình luận chính thức về diễn biến này. Tuy nhiên, ông Orban từng lên án các cuộc điều tra nhắm vào những người thân cận của mình là hành động "đàn áp chính trị" nhằm mục đích tống giam ông.