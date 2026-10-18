Hungary mở đường cho ngũ cốc Ukraine tới Tây Âu

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTL, ông Magyar cho biết, Hungary không phản đối đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về việc tạo điều kiện cho các đoàn tàu chở ngũ cốc Ukraine đi qua Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia để đến các thị trường Tây Âu.

Theo Thủ tướng Hungary, đề xuất này được ông Zelenskyy đưa ra trong cuộc hội đàm ngày 16/10. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập phương án sử dụng các đoàn tàu chở ngô được niêm phong nhằm bảo đảm hàng hóa chỉ đi qua lãnh thổ các nước trung chuyển, không được tiêu thụ tại những thị trường này.

Ukraine là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa mỳ, ngô và hạt hướng dương. Tuy nhiên, tình hình an ninh và những gián đoạn tại các cảng biển đã buộc Kiev tìm kiếm thêm các tuyến vận tải thay thế qua những nước láng giềng và thị trường châu Âu.

Bên cạnh vấn đề vận chuyển nông sản, ông Magyar cho biết hai bên đã nhất trí về việc khôi phục quan hệ Hungary - Ukraine. Ông bày tỏ đoàn kết với Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, song khẳng định Budapest không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đồng thời yêu cầu bảo đảm quyền lợi của cộng đồng người gốc Hungary tại Ukraine.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh sản lượng ngô của Liên minh châu Âu (EU) chịu sức ép từ thời tiết cực đoan. Theo dự báo của Ủy ban châu Âu hồi cuối tháng 8, sản lượng ngô của khối trong năm 2026 có thể đạt 50,1 triệu tấn, mức thấp nhất trong gần 20 năm và giảm khoảng 20% so với bình quân ba năm gần nhất. Pháp và Hungary nằm trong số những nước chịu ảnh hưởng đáng kể do nắng nóng và hạn hán.