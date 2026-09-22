Hungary: Hội Người cao tuổi họp mặt tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam - chùa Tuệ Giác

Ông Bùi Anh Thái, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCNVN tại Hungary phát biểu

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tại Hungary đã nhấn mạnh ý nghĩa ngày Quốc tế Người cao tuổi; ôn lại truyền thống hơn 20 năm qua của Hội Người cao tuổi tại Hungary.

Theo đó, đây là một hội đoàn người Việt nam thành lập sớm nhất, điều đó nói lên ý nghĩa lớp người đi trước với thế hệ cha ông của người Việt Nam xa quê đang làm việc và sinh sống trên đất nước Hungary.

Ông Bùi Anh Thái, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCNVN tại Hungary đã đánh giá những đóng góp của Hội Người cao tuổi và ghi nhận ý kiến xin Nhà nước Hungary thành lập nghĩa trang người Việt Nam tại Hungary để mọi người có nơi yên tâm gởi gắm những ngày cuối cuộc đời nơi quê hương thứ hai này.

Họp mặt nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Đúc kết buổi họp mặt, Hòa thượng Thích Thiện Bảo mong muốn chùa Tuệ Giác sẽ luôn là mái nhà tâm linh chung của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, là nơi bà con có thể tìm về sinh hoạt, gặp gỡ, sẻ chia và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Hòa thượng nhấn mạnh chùa Tuệ Giác sẵn sàng tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi có nơi sinh hoạt trong truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, ấm áp và đoàn kết.