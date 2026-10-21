Hungary chặn bước tiến của Ukraine và Moldova trên đường vào EU

Thủ tướng Hungary Peter Magyar trong một cuộc họp báo tại Budapest. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 20/10, các nhà ngoại giao của Hungary và EU cho biết Hungary đã chặn bước tiếp theo trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova, mặc dù những yêu cầu trước đó của nước này đã được đáp ứng.

Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine và Moldova hiện tiến hành song song tiến trình gia nhập EU. Hai nước cần mở được toàn bộ sáu cụm đàm phán về mở rộng, gồm các nhóm cải cách nhằm đưa hệ thống pháp luật và chính sách trong nước phù hợp với quy định của EU.

Ngày 13/10, tại Luxembourg, hai nước đã mở thêm hai cụm đàm phán, sau khi đạt được tiến triển trong các bước chuẩn bị trước đó. Như vậy, vẫn còn hai cụm chưa được mở; các bên hy vọng có thể thúc đẩy việc này trước khi năm nay kết thúc.

Ngày 20/10, các chuyên gia kỹ thuật đến từ 27 quốc gia thành viên EU họp nhằm thống nhất một bước thủ tục, qua đó khởi động quá trình mở hai cụm đàm phán cuối cùng. Những lĩnh vực liên quan gồm nông nghiệp, môi trường và giao thông vận tải.

Tuy nhiên, Hungary đã ngăn đề xuất này, gây thất vọng với 26 nước thành viên còn lại - theo lời ba nhà ngoại giao trao đổi với Kyiv Independent.

Một nhà ngoại giao cho biết các đại diện của những nước khác đã đề nghị phía Hungary giải thích lập trường, nhưng không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, Hungary dường như chỉ nhắc lại rằng quan điểm của nước này vẫn không thay đổi.

Phái đoàn thường trực Hungary tại EU được đề nghị bình luận về vấn đề trên nhưng không phản hồi.

Theo Kyiv Independent, việc Hungary ngăn tiến trình lần này không xuất phát từ vấn đề quyền giáo dục của cộng đồng người nói tiếng Hungary tại Ukraine. Ngày 12/10, Kiev đã thông qua một đạo luật liên quan đến vấn đề này.

Các nhà ngoại giao dự đoán động thái phản đối của Hungary có thể chỉ mang tính tạm thời, nhằm tránh để chính phủ nước này bị phe đối lập chỉ trích là có lập trường quá mềm mỏng với Ukraine.

Vấn đề sẽ tiếp tục được đưa ra tại các cuộc họp tiếp theo của nhóm công tác về mở rộng EU ở Brussels cho đến khi bế tắc được tháo gỡ. Thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova là một trong những ưu tiên của Ireland, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU đến hết năm nay và chủ trì các cuộc họp liên quan.

Các quan chức cấp cao của EU và các nước thành viên dự đoán hai cụm đàm phán cuối cùng có thể chính thức được mở vào tháng 12.

Hungary từng nhiều lần gây trở ngại cho việc thúc đẩy đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Tuy nhiên, ngày 13/10, EU đã chính thức mở đàm phán với cả Ukraine và Moldova về hai cụm nội dung mới: thị trường nội khối; năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bao trùm.

Theo cơ chế đàm phán hiện hành, có sáu cụm nội dung đàm phán bao gồm các lĩnh vực cải cách lớn, từ nền tảng thể chế và pháp quyền đến thị trường chung, môi trường, nông nghiệp và quan hệ đối ngoại. Việc mở một cụm đàm phán không đồng nghĩa với việc quốc gia ứng viên đã hoàn thành các điều kiện để gia nhập EU; các nước vẫn phải tiếp tục cải cách và đáp ứng những tiêu chuẩn tương ứng.

Một diễn biến đáng chú ý là trước đó, Hungary đã nới lập trường sau khi Ukraine thông qua sửa đổi liên quan đến quyền giáo dục bằng ngôn ngữ của các nhóm thiểu số, trong đó có cộng đồng người Hungary. Ngày 16/10 rằng hai nước đã nhất trí cải thiện quan hệ song phương. Vì vậy, việc Budapest tiếp tục chặn bước thủ tục mới cho thấy tiến trình mở các cụm đàm phán còn có thể chịu tác động từ những tính toán chính trị giữa các nước thành viên, dù lý do cụ thể trong lần phản đối này chưa được Hungary công bố.