Hưng Yên xem xét thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, HĐND tỉnh

Cụ thể, hội nghị xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó có việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Hiếu

Hội nghị cũng xem xét Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu thảo luận phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận cấp tỉnh, cấp xã; Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy và Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Báo Hưng Yên

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương triển khai nghị quyết; rà soát, thực hiện thống nhất tên gọi các loại hình tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy và Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gắn với các quyết định về nhân sự, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện để bảo đảm hoạt động theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện liên quan.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hiếu

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026, yêu cầu các cấp, ngành tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý các dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng và những tồn tại trong quản lý đất đai.

Ông Ngọc yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.