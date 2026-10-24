Hưng Yên: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hai người thương vong

Cụ thể, camera hành trình của một phương tiện đi phía sau ghi lại cảnh chiếc xe tải chở gạch BKS 89A-682.XX chuẩn bị rẽ phải tại vòng xuyến ĐT379 giao với ĐT179 thì bất ngờ tông vào xe máy BKS 89F1-317.XX.

Video khoảnh khắc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải khiến hai người thương vong ở Hưng Yên

Sau cú tông chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, người phụ nữ điều khiển xe máy bị tử vong tại chỗ, cháu bé ngồi phía sau bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong tại vòng xuyến ĐT379 giao với ĐT179 (đoạn qua xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Đỗ Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ tai nạn giao thông trên và cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.