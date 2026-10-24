Hưng Yên: Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hai người thương vong
Khoảng 13h ngày 24/10, tại vòng xuyến đường ĐT379 giao với đường ĐT179 (đoạn qua xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người...
Cụ thể, camera hành trình của một phương tiện đi phía sau ghi lại cảnh chiếc xe tải chở gạch BKS 89A-682.XX chuẩn bị rẽ phải tại vòng xuyến ĐT379 giao với ĐT179 thì bất ngờ tông vào xe máy BKS 89F1-317.XX.
Sau cú tông chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, người phụ nữ điều khiển xe máy bị tử vong tại chỗ, cháu bé ngồi phía sau bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Đỗ Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ tai nạn giao thông trên và cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hung-yen-xe-may-bi-cuon-vao-gam-xe-tai-hai-nguoi-thuong-vong-19226102415563711.htm