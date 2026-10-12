Hưng Yên xây dựng kịch bản phát triển kinh tế theo ba vùng, hai hành lang

Tập đoàn Nestlé Việt Nam là một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Thụy Sĩ) đã liên tục tăng vốn đầu tư và mở rộng hoạt động tại Hưng Yên từ năm 2017 đến nay. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chủ tịch tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết trước yêu cầu về phát triển kinh tế tăng trưởng 2 con số, cũng như hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, tỉnh Hưng Yên xây dựng “kịch bản” phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm ba vùng kinh tế, hai hành lang phát triển và các trục phát triển chính yếu.

Cụ thể, ba vùng kinh tế, gồm Vùng động lực phía Bắc (Cửa ngõ vùng Thủ đô Hà Nội) có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của Thủ đô Hà Nội, tiếp giáp trực tiếp với Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội, nằm trên trục hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; là trung tâm phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ-logistics công nghệ cao của tỉnh, đóng vai trò cửa ngõ giao thương chiến lược kết nối trực tiếp vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển dọc theo cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (CT.04), Quốc lộ 5, Vành đai 4 và tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn bộ tỉnh Hưng Yên.

Với vùng trung tâm tỉnh, nằm ở trung tâm địa lý của không gian phát triển tỉnh Hưng Yên, có vị trí chiến lược trong việc liên kết vùng động lực phía Bắc với vùng ven biển, đồng thời là trục kết nối quan trọng trong mạng lưới phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và hành lang kinh tế ven biển; là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục của toàn tỉnh, giữ vai trò điều phối, cân bằng và lan tỏa phát triển không gian kinh tế-xã hội giữa hai vùng động lực phía Bắc và vùng kinh tế ven biển phía Nam.

Đây là vùng phát triển tổng hợp đa ngành, vừa là hạt nhân hành chính, đô thị, vừa là trung tâm sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ và logistics nội tỉnh. Phát triển không gian theo mô hình trung tâm tổng hợp hành chính-đô thị-dịch vụ-công nghiệp sạch; trong đó, đô thị Phố Hiến là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục và dịch vụ cấp vùng.

Đối với vùng ven biển, nằm ở khu vực ven biển phía Đông và Đông Nam của tỉnh, vùng kinh tế biển tổng hợp, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển hành lang kinh tế ven biển Bắc Bộ, nằm tại trung điểm kết nối giữa Hải Phòng-Ninh Bình, đồng thời là “cửa ngõ” hướng biển của Hưng Yên.

Vùng có lợi thế nổi bật về địa hình ven biển, quỹ đất rộng, giao thông thuận lợi và khả năng phát triển hệ thống cảng biển, khu kinh tế và năng lượng tái tạo; là vùng động lực tăng trưởng chiến lược mới của tỉnh, được định hướng là trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, bao gồm công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo, logistics cảng biển, đô thị-dịch vụ biển và du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng biển; phát triển không gian theo mô hình “Khu kinh tế tự do gắn với phát triển đô thị cảng biển, công nghiệp năng lượng xanh” với ba tiểu vùng chức năng chính: tiểu vùng đô thị-cảng biển phía Đông; tiểu vùng công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến chế tạo; tiểu vùng du lịch, sinh thái biển.

Cho biết thêm về hai hành lang kinh tế của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chia sẻ hành lang sinh thái-kinh tế-văn hóa sông Hồng trải dài dọc theo bờ sông Hồng từ khu vực giáp ranh với Hà Nội đến cửa Ba Lạt, gắn với tuyến đường di sản ven sông Hồng (trục dọc số 03), tỉnh phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường “di sản” ven sông Hồng.

Còn hành lang công nghiệp-đô thị-dịch vụ gắn với hệ thống các tuyến cao tốc (CT.16), trục dọc số 02 giữ vai trò xương sống tổ chức không gian phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời là cửa ngõ giao thương và liên kết vùng quan trọng với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Ninh Bình, là không gian phát triển tổng hợp đa ngành, đa chức năng, bao gồm: công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo./.