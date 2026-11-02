Hưng Yên vượt kế hoạch thu hút đầu tư, dòng vốn tiếp tục mở rộng

Hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN Hưng Yên ghi nhận kết quả tích cực trong 10 tháng năm 2026 với 73 dự án mới và 77 dự án điều chỉnh tăng vốn. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, trong tháng 10/2026, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút tổng vốn đầu tư 12,4 triệu USD và 1.587 tỷ đồng.

Cụ thể, tỉnh tiếp nhận mới 5 dự án đầu tư, gồm 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 4,9 triệu USD và 3 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký 1.426 tỷ đồng.

Cùng với các dự án mới, có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn, trong đó 5 dự án FDI với số vốn tăng thêm khoảng 7,5 triệu USD và 2 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 161 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, các KCN của Hưng Yên thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 triệu USD, tương đương 1.585 triệu USD và 21.598 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch năm 2026 (1,5 tỷ USD).

Trong kỳ, tỉnh tiếp nhận mới 73 dự án đầu tư, gồm 70 dự án đầu tư thứ cấp và 3 dự án hạ tầng KCN. Trong số các dự án thứ cấp có 35 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 602 triệu USD và 35 dự án DDI với vốn đăng ký 9.435 tỷ đồng. Ba dự án hạ tầng KCN có tổng vốn đầu tư đăng ký 9.445 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động điều chỉnh tăng vốn tại các dự án hiện hữu tiếp tục đóng góp lớn vào tổng vốn thu hút. Trong 10 tháng, có 77 dự án được điều chỉnh tăng vốn, gồm 59 dự án FDI với số vốn tăng thêm 983 triệu USD và 18 dự án DDI với số vốn tăng thêm 2.718 tỷ đồng.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục mở rộng tại các cụm công nghiệp

Tại các cụm công nghiệp (CCN), trong tháng 10/2026, Hưng Yên tiếp nhận 9 dự án đầu tư mới, gồm 7 dự án trong nước với vốn đăng ký 607,9 tỷ đồng và 2 dự án nước ngoài với vốn đăng ký 9,63 triệu USD.

Trong tháng, có thêm 3 dự án được điều chỉnh tăng vốn, gồm 2 dự án trong nước và 1 dự án nước ngoài, với số vốn đầu tư tăng thêm tương ứng 165,5 tỷ đồng và 0,21 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, báo cáo ghi nhận 60 dự án đầu tư mới tại các CCN. Về cơ cấu, tài liệu thống kê nêu 9 dự án FDI với vốn đăng ký 20,8 triệu USD và 60 dự án trong nước với vốn đăng ký 7.580,7 tỷ đồng. Do số lượng dự án theo phân loại chưa khớp với tổng số dự án được báo cáo, cần được cơ quan cung cấp thông tin xác nhận.

Cũng trong 10 tháng, có 16 dự án tại các CCN được điều chỉnh tăng vốn, gồm 9 dự án trong nước và 7 dự án đầu tư nước ngoài, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm lần lượt là 296 tỷ đồng và 24,11 triệu USD.

Theo thống kê lũy kế của Sở Tài chính, các CCN có 482 dự án thứ cấp còn hiệu lực, gồm 391 dự án trong nước và 91 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 45.034,3 tỷ đồng và 1.562,13 triệu USD. Trong số này, 115 dự án đã đi vào hoạt động, 72 dự án đang triển khai xây dựng, 41 dự án chưa xây dựng nhưng còn tiến độ, 4 dự án chưa xây dựng và hết tiến độ, 4 dự án ngừng hoạt động.

Khu kinh tế và các KCN có 430 dự án còn hiệu lực

Ở phạm vi thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN, trong tháng 10/2026 (từ ngày 22/9 đến ngày 22/10/2026), đơn vị đã cấp mới 4 dự án thứ cấp trong KCN, gồm 3 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 135 triệu USD và 1 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 38 tỷ đồng. Đồng thời, 5 dự án được điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 6,9 triệu USD và 183 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban đang tiếp nhận Dự án hạ tầng KCN Tiền Hải 2 với vốn đầu tư đăng ký khoảng 125 triệu USD và Dự án hạ tầng KCN Thái Đô 1 với vốn đầu tư đăng ký khoảng 127 triệu USD.

Từ đầu năm đến ngày 22/10/2026, Ban đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 53 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 17.849 tỷ đồng, tương đương 687 triệu USD. Trong đó, tại KCN, CCN có 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 12.259 tỷ đồng, tương đương 472 triệu USD.

Cụ thể, có 24 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 14.464 tỷ đồng, tương đương 556 triệu USD; 29 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 3.385 tỷ đồng, tương đương 130 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 22/10/2026, Khu kinh tế và các KCN của tỉnh có 430 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 163 dự án FDI và 267 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,61 tỷ USD và 115.724 tỷ đồng.

Riêng tại các KCN có 309 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, gồm 156 dự án FDI và 153 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 3,61 tỷ USD và 30.280 tỷ đồng. Trong đó, 237 dự án đã đi vào hoạt động, 43 dự án đang triển khai xây dựng, 23 dự án chưa xây dựng nhưng còn tiến độ và 6 dự án chưa xây dựng, hết tiến độ.

Những số liệu trên cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại Hưng Yên diễn ra trên nhiều địa bàn và loại hình khu sản xuất với sự tham gia của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh việc tiếp nhận dự án mới, hoạt động điều chỉnh tăng vốn cũng là một nguồn đóng góp quan trọng vào tổng vốn đầu tư thu hút trong năm 2026.