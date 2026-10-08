Hưng Yên vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Từ đầu năm nay, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khởi công một loạt dự án kinh tế-xã hội lớn. (Ảnh: MAI TÚ)

Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22% so cùng kỳ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và nằm trong top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 68.000 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 52.874,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 117.508 tỷ đồng, tăng 14,28% so cùng kỳ.

Các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư tại Hội chợ Nam Ninh (Trung Quốc). (Ảnh: CTV)

Đến ngày 30/9, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương là 56.493 tỷ đồng, đã phân bổ 56.112,1 tỷ đồng; giải ngân đạt 28.330,4 tỷ đồng, tăng 7.625,2 tỷ đồng so cuối tháng 8.

Riêng vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân đạt 26.222,7 tỷ đồng, bằng 60,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tiến độ này, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên hiện xếp thứ 4 toàn quốc.

Lễ động thổ nhà máy điện rác Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: MAI TÚ)

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Đến nay, 5.611 đối tượng được hỗ trợ thu nhập hằng tháng; 900 người thuộc hộ thoát nghèo được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 1.295 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí 105,5 tỷ đồng; đến ngày 2/10, các địa phương đã khởi công xây mới, sửa chữa 731 hộ.

Tỉnh Hưng Yên đang tập trung cao độ trong quý IV, phấn đấu năm 2026 tăng trưởng đạt 11,5% trở lên.