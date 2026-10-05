Hưng Yên: Vài chục ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang

Nhiều diện tích đất nông nghiệp thuộc xã Lạc Đạo đang bị bỏ hoang.

Diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang cũng thay đổi theo từng năm. Nguyên nhân của tình trạng này là do quá trình thực hiện một số dự án khu, cụm công nghiệp, công trình giao thông đã tạo ra những khu vực bị xen kẹt giữa các khu, nhà máy.

Trong khi đó, hệ thống bờ vùng, mương kênh thoát nước không còn có thể khai thác, phục vụ tưới tiêu, dẫn đến việc khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra cũng phải kể đến, một số hộ dân có những công việc khác thuận lợi và thu nhập tốt hơn nên không còn mặn mà với việc sản xuất nông nghiệp nên bỏ hoang ruộng đất.

Tại những xã phát triển công nghiệp mạnh như Như Quỳnh, Lạc Đạo có khá nhiều khu ruộng đất bị bỏ hoang nhiều năm. Nhiều khu vực cây cỏ dại mọc um tùm. Ngay cạnh tuyến đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô chạy qua địa bàn thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, ở thời điểm này những năm trước đây là cánh đồng trồng lúa hay rau màu nhưng nay là diện tích đất bỏ không.

Liên quan đến việc không trồng cấy trên diện tích được Nhà nước giao đất, ông Đỗ Văn Dụng, thôn Ngải Dương giải thích, ngày công lao động cho việc cấy, gặt rất cao. Trong khi đó, diện tích manh mún, hệ thống thoát nước không còn, nếu có trồng lúa hay rau theo vụ cũng không đạt năng suất hoặc bị chuột, sâu bệnh phá hoại. Do đó, ông đành bỏ ruộng đi làm công nhân hay nghề phụ để có thu nhập tốt và ổn định hơn.

Tương tự, ông Bùi Mạnh Trường - xã Thụy Anh chia sẻ, dù là khu vực nông thôn miền biển, tuy nhiên trên địa bàn có nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Ông Trường mong muốn chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách để người dân thu gom đất nông nghiệp đưa đất vào sản xuất, tránh lãng phí tài nguyên; đồng thời, tỉnh cũng quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi đi kèm để thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Châm - Bí thư Chi bộ thôn Kim Thanh, xã Tây Thái Ninh kiến nghị, tỉnh hỗ trợ địa phương xây dựng kênh mương nội đồng, trạm bơm để phục vụ tiêu thoát nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp.

Khu ruộng đất bị bỏ hoang tại xã Lạc Đạo.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Tráng cho biết, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 quy định chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để sản xuất trồng trọt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đối với sản xuất lúa, vùng tích tụ, tập trung phải có quy mô từ 20 ha/vùng trở lên; người thực hiện tích tụ, tập trung đất được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu sản xuất; người có ruộng, đất cho tích tụ được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm theo quy định.

Đối với những diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún, khó canh tác, xa khu dân cư hoặc hiệu quả thấp, tỉnh định hướng rà soát, cơ cấu lại sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế và nhu cầu thị trường của từng địa phương; khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của tỉnh.

Cùng đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa giai đoạn 2026 – 2030. Theo đó, mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Qua đó, từng bước hạn chế tình trạng đất sản xuất bị bỏ hoang. Ngoài ra, nhiều tập đoàn lớn đang có mong muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành các nông trường, vùng sản xuất tập trung tại Hưng Yên. Các hộ gia đình canh tác không hiệu quả có thể cho thuê, mượn ruộng để các doanh nghiệp trên đầu tư sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hiện nay, việc hỗ trợ trực tiếp giá thóc, giá lúa, nâng cao hiệu quả sản xuất được thực hiện theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tổ chức lại sản xuất, tích tụ, tập trung đất đai, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đối với việc kết nối người có đất nhưng không trực tiếp sản xuất với người có nhu cầu sản xuất, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND cũng quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hợp tác, liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình, giống, vật tư thiết yếu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Tráng cho rằng, đó cũng là cơ sở để khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp và người dân tham gia liên kết, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với thị trường.

“Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách nêu trên; đồng thời theo dõi, đánh giá thực tiễn sản xuất, tình hình thị trường, chi phí đầu vào và hiệu quả chính sách để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân và hạn chế tình trạng bỏ ruộng”, ông Tráng nói.

Làm rõ quan điểm của UBND tỉnh trong việc hạn chế bỏ ruộng đất bị hoang, ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, địa phương rất quan tâm đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích người dân sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Các xã ven biển như Thụy Anh, Tây Thái Ninh sẽ có nhiều lợi thế để thực hiện.

Hiện tỉnh Hưng Yên có hàng vài chục ha đất nông nghiệp đang bị để hoang.

Ông Lại Văn Hoàn cho rằng, cơ chế chính sách của tỉnh về sản xuất nông nghiệp đã rất cụ thể, đủ mạnh, vấn đề còn lại việc các xã tuyên truyền để nhân dân thực hiện; từ đó tạo ra sức bật lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh cũng huy động nhà đầu tư lớn, có tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, các xã, người dân cần ủng hộ chủ trương này, người dân có thể cho doanh nghiệp thuê đất để khắc phục được tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, bỏ ruộng hoang như hiện nay.