Ngày 24/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tiếp và làm việc với ông Alexander Dmitrievich Beglov - Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga). Hai bên đồng thời ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hưng Yên và chính quyền thành phố Saint Petersburg.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền tiếp và làm việc với ngài Alexander Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Hưng Yên và Saint Petersburg có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ, trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương và hai nước.

Thông tin về định hướng phát triển, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại không gian phát triển và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh có thêm động lực và dư địa phát triển mới. Hưng Yên định hướng trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp hàng hóa và kinh tế biển.

Với những lợi thế và định hướng chiến lược, kinh tế tỉnh dự báo tăng trưởng 11,65% trong năm 2026. Hưng Yên đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 5 năm, 10 năm tới.

Tỉnh Hưng Yên mong muốn tăng cường hợp tác với Saint Petersburg trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch với Saint Petersburg.

Trên cơ sở đó, Hưng Yên mong muốn tăng cường hợp tác với Saint Petersburg trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch; thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp, hướng tới trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm.

Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Dmitrievich Beglov bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên, đồng thời khẳng định việc ký kết thỏa thuận hợp tác là minh chứng cho quyết tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga thông qua hợp tác giữa các địa phương.

Theo ông Alexander Dmitrievich Beglov, Saint Petersburg xác định phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Trong năm vừa qua, thành phố và các đối tác Việt Nam đã tổ chức hơn 300 hoạt động chung trên nhiều lĩnh vực.

Saint Petersburg mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Hưng Yên trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế và du lịch; tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và ngài Alexander Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố Saint Petersburg đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Chính quyền thành phố Saint Petersburg.

Nhân dịp này, Thống đốc thành phố Saint Petersburg mời đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Tuần lễ Việt Nam tại Saint Petersburg vào tháng 5/2027, nhân dịp kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã nhận lời tham dự sự kiện.

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên thống nhất mở rộng, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với pháp luật của mỗi bên.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và du lịch. Hai bên khuyến khích triển khai các dự án, chương trình đầu tư chung; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và cơ sở y tế.

Để triển khai hiệu quả thỏa thuận, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối phối hợp với phía Saint Petersburg và các sở, ban, ngành liên quan, thống nhất chương trình hành động, xác định lĩnh vực ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể.

Dịp này, thay mặt Chính quyền thành phố Saint Petersburg, ông Alexander Dmitrievich Beglov trao tặng tỉnh Hưng Yên công trình sân chơi thiếu nhi cho trẻ em.