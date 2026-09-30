Hưng Yên: Va chạm với ô tô tải, hai người đi xe máy bị thương

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải thùng biển kiểm soát 89H-156.xx do ông Nguyễn V. C (SN 1966, trú tại thôn Huyền Sỹ, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Tiền Hải đi xã Đồng Châu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đến khu vực nút giao ĐT465 với đường số 4, xe tải va chạm với xe máy biển kiểm soát 18F7-0784x do bà Vũ T. H (SN 1984, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc) điều khiển. Phía sau xe máy có cháu Phạm Vũ G. H (SN 2016), cùng trú tại thôn Đông, hướng di chuyển của xe máy đang được xác minh.

Vụ tai nạn khiến bà Vũ T. H và cháu Phạm Vũ G. H bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát.