Hưng Yên tưởng niệm cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh

Các đại biểu, thầy cô giáo, học sinh và Nhân dân dành phút tưởng niệm tưởng nhớ cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh.

Dự lễ tưởng niệm có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; đại diện các sở, ban, ngành; đại diện ngành Giáo dục Hưng Yên; cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.

Khắc ghi sự hy sinh cao cả của cô và trò

Cách đây đúng 60 năm, vào 10h30 ngày 21/10/1966, khi cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân đang giảng bài cho 52 học sinh lớp 7 Trường cấp 2 Thụy Dân, máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực lớp học, khiến cô giáo và 30 học sinh thiệt mạng.

Ông Nguyễn Mạnh Thường, Chủ tịch UBND xã Tây Thụy Anh đọc diễn văn tưởng niệm.

Khi hy sinh, cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân mới 24 tuổi, đang mang thai người con thứ hai, để lại con nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Hình ảnh cô nằm sấp, vòng tay ôm chặt 2 học sinh giữa đống đất đá đổ nát đã trở thành biểu tượng xúc động về tình yêu thương học trò và sự tận tụy của người giáo viên.

Trong diễn văn tưởng niệm, ông Nguyễn Mạnh Thường, Chủ tịch UBND xã Tây Thụy Anh, nhấn mạnh: Dù 60 năm đã trôi qua, hình ảnh cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh vẫn mãi khắc ghi trong ký ức của các thế hệ, trong truyền thống giáo dục của quê hương và đất nước.

Đoàn cán bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên thắp hương tưởng niệm cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh.

Sự hy sinh ấy không chỉ là mất mát to lớn của các gia đình, mái trường mà còn là nỗi đau của quê hương. Câu chuyện về cô giáo và các em học sinh nhắc nhở mỗi người về sự tàn khốc của chiến tranh, những mất mát mà Nhân dân phải gánh chịu để giành độc lập, tự do và hòa bình.

Trong cuốn sổ nhật ký còn lưu giữ tại Trường THCS Tây Thụy Anh, cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân từng viết về quyết tâm miệt mài với trang giáo án, đóng góp công sức cho sự nghiệp trồng người. Những dòng chữ ấy tiếp tục truyền cảm hứng về lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học trò đối với các thế hệ nhà giáo hôm nay.

Lan tỏa truyền thống hiếu học, tiếp nối những ước mơ

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ tưởng niệm.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, tấm gương của cô giáo là biểu tượng cao đẹp về nghĩa thầy trò, phẩm chất người giáo viên; đồng thời nhắc nhở ngành Giáo dục tỉnh nhà tiếp tục thực hiện sứ mệnh truyền đạt tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Ông Phạm Văn Nghiêm đề nghị các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 21/10/1966; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần “Tôn sư trọng đạo” trong trường học...

Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Giám đốc, đại diện Sở GD&ĐT Hưng Yên trao tặng Quỹ Khuyến học 21-10 số tiền 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị xã Tây Thụy Anh sớm hoàn thiện quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia Nghĩa trang 21/10, xây dựng nơi đây thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời quan tâm xây dựng Trường THCS Tây Thụy Anh trở thành trường học kiểu mẫu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Minh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Green I-Pack trao tặng Quỹ Khuyến học 21-10 số tiền 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cũng mong muốn đội ngũ nhà giáo và học sinh tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027, góp phần triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trao tặng Quỹ Khuyến học 21-10 số tiền 100 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ lễ tưởng niệm, xã Tây Thụy Anh công bố thành lập và phát động ủng hộ Quỹ Khuyến học 21-10, nhằm phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài của quê hương.

Quỹ khuyến học sẽ là cầu nối huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương để khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Công ty cổ phần Đam San trao tặng Quỹ Khuyến học 21-10 số tiền 100 triệu đồng.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, doanh nghiệp và cá nhân đã hưởng ứng, đóng góp xây dựng quỹ, góp phần tiếp nối những ước mơ còn dang dở, lan tỏa tinh thần hiếu học và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục địa phương.