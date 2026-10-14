Hưng Yên: Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên (cũ) và Trường Chính trị tỉnh Thái Bình (cũ). Sau hợp nhất, nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Hiện trường có 3 khoa chuyên môn, 2 phòng chức năng với 67 cán bộ, viên chức, người lao động. Đội ngũ giảng viên có 100% trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 5 tiến sĩ và 4 nghiên cứu sinh; gần 88% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính.

Từ năm 2021 đến nay, trường đã tổ chức gần 300 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 28.000 lượt học viên; triển khai, nghiệm thu 90 đề tài, đề án khoa học, hội thảo và tọa đàm các cấp. Nội dung nghiên cứu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cơ sở vật chất của trường từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng khang trang, hiện đại.

Đến nay, nhà trường đã hoàn thành 51/51 chỉ tiêu thuộc 6/6 nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã trao Bằng công nhận và biểu trưng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn mức 1.

Ông Đoàn Minh Huấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Đồng thời, đề nghị trường tiếp tục gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn và khả năng giải quyết công việc của người học.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng mẫu mực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để trường phấn đấu đạt chuẩn mức 2.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định việc Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức 1 là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường và hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên. Ông Ngọc yêu cầu các cơ quan tham mưu của tỉnh, nhất là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ giảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, hiện đại.