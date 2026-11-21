Đông đảo du khách đến tham quan các gian trưng bày cổ vật. (Ảnh: Cộng tác viên)

Sự kiện diễn ra đến ngày 24/11/2026, là hoạt động đặc sắc trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Nhiều cổ vật quý có liên quan đến vùng đất, con người Hưng Yên lần đầu tiên được ra mắt công chúng. (Ảnh: Cộng tác viên)

Gần 500 cổ vật tiêu biểu được giới thiệu tại trưng bày lần này, thuộc nhiều thời kỳ lịch sử, đa dạng về chất liệu, loại hình và giá trị nghệ thuật. Mỗi hiện vật mang trong mình một câu chuyện riêng, phản ánh đời sống, phong tục, tín ngưỡng, trình độ chế tác, tư duy thẩm mỹ cũng như những chuyển biến của xã hội qua từng giai đoạn lịch sử.

Ông Hoàng Văn Duyệt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi hội tụ, giao thoa và kết tinh nhiều giá trị văn hóa đặc sắc qua các thời kỳ lịch sử. Những di sản được lưu giữ trên mảnh đất này không chỉ phản ánh quá trình hình thành, phát triển của vùng đất và con người Hưng Yên, mà còn là bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa chung của dân tộc.

Việc tổ chức trưng bày góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trong dòng chảy di sản ấy, cổ vật có vị trí và giá trị đặc biệt. Mỗi cổ vật không đơn thuần là một hiện vật của quá khứ, mà còn là chứng tích lịch sử, kết tinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ của các thế hệ cha ông. Qua từng hiện vật, chúng ta có thể nhận diện những dấu ấn của thời đại, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân qua các thời kỳ.

Việc tổ chức trưng bày cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng, khẳng định vai trò của bảo tàng và các thiết chế văn hóa trong việc bảo tồn, lưu giữ, nghiên cứu và truyền tải những giá trị lịch sử đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công bố quyết định của tỉnh Hưng Yên về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cổ vật tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công bố quyết định của tỉnh Hưng Yên về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Cổ vật tỉnh Hưng Yên. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề cho việc hình thành một tổ chức hội thống nhất, trở thành diễn đàn kết nối những người yêu cổ vật, các nhà sưu tập, nhà nghiên cứu và những cá nhân có tâm huyết với di sản.