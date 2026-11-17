Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thanh Hòa, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; Thượng tọa Thích Trí Sử, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hưng Yên; Thượng tọa Thích Thiện Châu, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Chư tôn đức và quý đại biểu tham dự buổi lễ

Về phía chính quyền địa phương có: ông Vũ Đức Hằng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình; ông Lương Chiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Tiền Hải; ông Hoàng Việt Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Xương; ông Hoàng Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Tiền Hải; ông Phạm Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Cao Văn Phởn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Nam Tiền Hải và các cơ quan, ban ngành đoàn thể; đại diện cấp ủy Chi bộ, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn Viên Ngoại, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử đền làng Viên Ngoại, đại diện tôn giáo bạn cùng đông đảo nhân dân, Phật tử trong và ngoài địa phương đồng tham dự.

Chư tôn đức, Phật tử tham dự

Phát biểu khai mạc, Ban Tổ chức cho biết, chùa Trùng Quang tọa lạc tại thôn Viên Ngoại, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) nằm trong không gian văn hóa tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhân dân địa phương, thuộc quần thể di tích lịch sử, giàu truyền thống lịch sử và đạo học của quê hương Thái Bình. Việc Giáo hội chính thức bổ nhiệm Đại đức Thích Tâm Lộc về trụ trì là niềm hoan hỷ lớn của nhân dân và Phật tử địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tu học đúng Chánh pháp của bà con Phật tử.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Sử tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Trùng Quang.

Đại đức Thích Tâm Lộc phát nguyện nhận nhiệm vụ trước chư tôn đức

Đối trước Tam bảo và chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Tâm Lộc, tân trụ trì chùa Trùng Quang đã cung kính dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ. Đại đức bày tỏ niềm vinh dự cũng như ý thức sâu sắc về trọng trách giữ gìn mạng mạch Phật pháp và ngọn đèn Tam bảo nơi ngôi già-lam.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Nam Tiền Hải đã gửi lời chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì và đạo tràng Phật tử chùa Trùng Quang, đồng thời bày tỏ kỳ vọng dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Lộc, ngôi chùa sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển chung của xã Nam Tiền Hải.

Hòa thượng Thích Thanh Hòa chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Ban đạo từ, chư tôn đức chứng minh đã ân cần sách tấn Đại đức Thích Tâm Lộc trên cương vị mới cần giữ vững giới pháp, lấy sự hòa hợp và phụng sự làm bản nguyện để dẫn dắt đạo tràng ngày một hưng long.

Chư tôn đức cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo chính quyền sở tại và mong muốn chính quyền cùng nhân dân, Phật tử thôn Viên Ngoại tiếp tục hộ trì, trợ duyên để Đại đức tân trụ trì hoàn thành tốt các Phật sự được Giáo hội giao phó.

Tặng quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Dịp này, Đại đức tân Trụ trì đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm và phần quà chúc mừng từ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền các cấp cùng các đạo tràng Phật tử.

Buổi lễ khép lại viên mãn sau lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức và nghi thức hồi hướng trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.