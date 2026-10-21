Hưng Yên: Toàn tỉnh hiện có 1.159 cơ sở nhà, đất dôi dư

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 1.159 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 1.023 cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 136 cơ sở do bộ, ngành Trung ương chuyển giao.

Đến nay, 100% số cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý, bàn giao cho các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Tình trạng dôi dư phát sinh chủ yếu do sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập (y tế, giáo dục), điều chỉnh trụ sở làm việc, thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc do việc tiếp nhận các cơ sở từ bộ, ngành Trung ương.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về tiến độ thống kê tài sản, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục xử lý cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc quản lý và xử lý hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư có ý nghĩa then chốt trong việc nâng cao hiệu lực quản lý tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, đồng thời khơi thông và khai thác tối đa nguồn lực đất đai để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.