Hưng Yên tổ chức tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân

Khu tưởng niệm 21/10 (xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Trọng Tùng

Đây là nơi yên nghỉ của cô giáo, liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7, trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân trước đây (nay là Trường THCS Tây Thụy Anh), những người đã ra đi trong trận bom thảm khốc ngày 21/10/1966 của đế quốc Mỹ và cũng là minh chứng cho một thời kỳ chiến tranh khốc liệt.

Hiện địa phương đã thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể các tiểu ban và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ tưởng niệm bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Tại buổi làm việc với UBND xã Tây Thụy Anh về công tác chuẩn bị tổ chức, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị chính quyền xã phối hợp chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức lễ tưởng niệm, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Ngành Giáo dục Hưng Yên hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động thiết thực, phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo.