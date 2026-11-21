Hội thảo khoa học quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế thông minh tại tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Dự hội thảo có các nhà quản lý, bác sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành phố và chuyên gia của Công ty trách nhiệm hữu hạn AITRICS (Hàn Quốc) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Avelia Systems.

Thực hiện Nghị quyết 57, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tích cực triển khai công nghệ số trong cải cách thủ tục hành chính và công tác khám, chữa bệnh. Trong đó, Sở Y tế Hưng Yên phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn AITRICS và Công ty trách nhiệm hữu hạn Avelia Systems triển khai thí điểm giải pháp cảnh báo sớm Vital-Care tại 4 bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận chuyên sâu và tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ để đánh giá kết quả bước đầu, từ đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế; giúp ngành y tế từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, chuẩn mực kỹ thuật, đưa AI vào phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận về: Định hướng phát triển chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam; lộ trình chuyển đổi số y tế tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, hướng tới y tế thông minh; xu hướng phát triển và kinh nghiệm triển khai y tế thông minh ứng dụng AI tại các cơ sở y tế Hàn Quốc; tương lai của y tế thông minh ứng dụng AI trên thế giới và AITRICS; ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá: Ngành y tế tỉnh Hưng Yên chủ động xúc tiến hợp tác quốc tế, phối hợp các đối tác công nghệ là bước đi đột phá, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn hội nhập quốc tế sâu rộng. Để công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong ngành y tế thời gian tới đạt hiệu quả bền vững, Thứ trưởng Y tế đề nghị ngành Y tế Hưng Yên cùng các đơn vị, cơ sở y tế bảo đảm việc nghiên cứu, ứng dụng AI gắn liền với y đức và an toàn người bệnh; đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực y tế; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chuẩn hóa, liên thông, đồng bộ; đồng thời nâng cao năng lực số và đào tạo nguồn nhân lực y tế trong tương lai.