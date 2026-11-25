Tháp chuông chùa Nôm ở làng Nôm, xã Đại Đồng (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Duy Hưng

Làng Việt cổ bên sông

Đến làng Nôm, xã Đại Đồng (tỉnh Hưng Yên), qua vòm cổng mang dòng chữ “Đồng Cầu Nôm” cả một không gian làng Việt cổ hiện ra: ao chung giữa làng, nơi những hàng cau và tán cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt nước; từ đường làng, các ngõ nhỏ tỏa vào khu dân cư theo hình xương cá. Xen giữa những ngôi nhà xây mới vẫn còn những nếp nhà năm gian với sân, vườn, nhà chính và bếp. Đình làng quay mặt ra ao, phía trước có hai rồng đá chầu bên lối vào.

Hậu cung thờ Đức thánh Tam Giang, Thành hoàng làng, sân đình đến nay vẫn là nơi dân làng tụ hội. Gần chợ là chùa Nôm, còn gọi là Linh Thông cổ tự, nơi lưu giữ hơn 100 pho tượng đất cổ cùng nhiều di vật như chuông đồng, tháp đá, câu đối. Hội làng diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng Giêng âm lịch. Bắc qua sông Nguyệt Đức, cầu Nôm có chín nhịp, các phiến đá đặt trên trụ đá, hai bên chạm hình đầu rồng, đến nay vẫn phục vụ người dân đi lại hàng ngày. Qua cầu là lối vào chợ Nôm, nơi những gian chợ xây gạch đỏ còn giữ mái ngói cũ. Chợ vẫn họp theo phiên, gợi nhớ thời người làng đi thu mua phế liệu, bán cho các lò đúc trong vùng. Nghề buôn ấy từng góp phần làm nên sự trù phú của làng.

Có thể nói, ở làng Nôm, từ cổng làng, đình, chùa, chợ, cầu, ao, giếng cổ, đường ngõ, những nếp nhà…, đến nay vẫn còn lưu giữ tương đối rõ nét cấu trúc và diện mạo của làng Việt cổ, lưu dấu cách cư dân đồng bằng Bắc Bộ xưa tổ chức nơi ở và không gian sinh hoạt chung. Chính vì vậy, năm 2020, quần thể di tích làng Nôm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng “Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia”.

Nghiên cứu mô hình “Bảo tàng sinh thái làng Nôm”

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, quá trình đô thị hóa đang đặt không gian làng Nôm trước nhiều thách thức, vừa phải bảo tồn được tính nguyên gốc, tính xác thực và toàn vẹn của di sản, vừa phải đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Mới đây, ngày 11/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên” cũng nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết thách thức trên.

Ông Nghiêm nhận định: Giá trị của làng Nôm không nằm ở từng công trình riêng lẻ mà kết tinh trong tổng thể không gian văn hóa làng. Sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cổ, cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình, cầu đá, mái chùa cổ, chợ quê và nếp nhà truyền thống, tạo bản sắc riêng cho cộng đồng nơi đây.

Việc nghiên cứu xây dựng mô hình Bảo tàng sinh thái làng Nôm là một cách tiếp cận hiện đại, phù hợp. Bởi, bảo tàng sinh thái không đơn thuần là nơi trưng bày hiện vật mà là mô hình bảo tồn tổng thể di sản ngay trong môi trường gốc. Ở đó, cảnh quan, kiến trúc, môi trường sinh thái, văn hóa truyền thống và cộng đồng cư dân là những thành tố hữu cơ, không thể tách rời. Với làng Nôm, đây là cơ hội lớn để kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

“Tỉnh xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt. Đối với việc xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm, tỉnh lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, lấy cộng đồng làm chủ thể và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu” - ông Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh.

Nói về việc bảo tồn làng Nôm, ông Đinh Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người như nền tảng, nguồn lực nội sinh của phát triển, đặt ra yêu cầu giải quyết hài hòa quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Nghiên cứu xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm không đơn thuần là tạo thêm một điểm tham quan mà hướng tới tìm kiếm một phương thức bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản phù hợp với đặc điểm địa phương. Người dân được tham gia từ khâu lựa chọn phương án đến quản lý, giám sát và hưởng lợi.

Việc tổ chức đón khách, tuyến tham quan và các hoạt động trải nghiệm cần phù hợp với nhịp họp chợ, thờ tự và sinh hoạt riêng của từng gia đình. Đó là những điều cần tính đến ngay khi xây dựng đề án để làng Nôm vừa gìn giữ được di sản, vừa có thêm cơ hội phát triển từ chính những giá trị mà người dân đang gìn giữ.

Theo ông Đỗ Hữu Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, từ các kết quả nghiên cứu, hội thảo đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ để cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình xây dựng đề án bảo tàng sinh thái làng Nôm. Đó là tổ chức chương trình điều tra, khảo sát và kiểm kê liên ngành, xây dựng bộ hồ sơ giá trị di sản và cơ sở dữ liệu số dùng chung; xây dựng định hướng bảo tồn tổng thể gắn với quản lý cảnh quan và đời sống cư dân; thiết kế cơ chế tham gia và đồng quản trị ngay từ giai đoạn chuẩn bị; lựa chọn một số nội dung thí điểm ở quy mô phù hợp.