Hưng Yên thúc tiến độ 31 dự án nhà ở, khu đô thị tạo nguồn thu ngân sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 22/9. Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các dự án nhà ở và khu đô thị tạo nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2026, toàn tỉnh có 31 dự án nhà ở và khu đô thị dự kiến tạo nguồn thu ngân sách, với tổng số tiền sử dụng đất khoảng 35.870 tỷ đồng.

Tính đến tháng 9/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể và cơ quan thuế đã thông báo nộp tiền sử dụng đất cho 7 dự án. Trong số này, một dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, 4 dự án đã được trình lên Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh và 4 dự án khác đã có quyết định giao đất, đang trong quá trình xác định giá đất.

Về công tác giải phóng mặt bằng, 13 dự án đã hoàn thành toàn bộ hoặc từng phần và đủ điều kiện giao đất; 3 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện giao đất.

Nhiều dự án vướng mặt bằng và chậm nộp tiền sử dụng đất

Dù đã có kế hoạch cụ thể, tiến độ triển khai tại một số dự án vẫn còn chậm. Một số chủ đầu tư đã nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong khi việc xây dựng phương án giá đất tại một số dự án khác cũng bị chậm trễ.

Một số dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng vẫn chưa được giao đất do vướng mắc về quy hoạch, trích lục hoặc thủ tục đề nghị giao đất. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ do sự phối hợp giữa địa phương và nhà đầu tư chưa thực sự chặt chẽ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính, qua đó đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo nguồn thu ngân sách theo kế hoạch năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu và chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án, tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận của người dân và khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời lên UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ giao đất và các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Cơ quan Thuế tỉnh có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, đặc biệt là những trường hợp đã quá hạn.

Các chủ đầu tư cần chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ pháp lý và giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tiếp tục đôn đốc tiến độ, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh và làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm trễ kéo dài. Việc tháo gỡ những vướng mắc này sẽ góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh.

Trần Trọng