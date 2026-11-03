Hưng Yên thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Trình diễn Robot tại hội nghị. (Ảnh: HOÀNG TÂM)

Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Hưng Yên, các ban, sở, ngành, địa phương; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng; các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức tư vấn và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Tiên phong công nghệ-Khơi thông nguồn lực-Bứt phá tăng trưởng”, hội nghị thể hiện quyết tâm tăng cường liên kết, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tri thức, khoa học, công nghệ và đầu tư; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Hưng Yên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối các nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần cụ thể hóa các định hướng phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị tập trung vào mục tiêu kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhận diện những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và doanh nghiệp; từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ, chương trình hợp tác và cơ chế huy động nguồn lực phù hợp. Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như:

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ: Tăng cường liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp; Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và quản lý; Chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: Phát huy vai trò của doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư trong việc hình thành, phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa các ý tưởng, sáng kiến, mô hình kinh doanh mới; Tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh: Tăng cường ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các nền tảng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kết nối nguồn lực đầu tư và mở rộng hợp tác phát triển: Tăng cường kết nối giữa chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; Hình thành các đề xuất hợp tác, chương trình kết nối và định hướng hành động phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030; Tổng hợp các kiến nghị về cơ chế, chính sách, nguồn lực và giải pháp phối hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tỉnh Hưng Yên thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. (Ảnh: HOÀNG TÂM)

Các đề xuất, kiến nghị được định hướng phân loại theo thẩm quyền giải quyết của tỉnh; các nội dung cần phối hợp liên kết vùng, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu; các vấn đề cần kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ. Qua đó, hội nghị kỳ vọng góp phần thúc đẩy hình thành mạng lưới hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để các sáng kiến được phát triển thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh có giá trị thực tiễn.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa tinh thần Đổi mới sau 40 năm phát triển đất nước, tạo nền tảng để Hưng Yên chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, mở rộng hợp tác và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.