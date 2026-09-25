Hưng Yên thúc đẩy chuyển đổi tư duy, thí điểm mô hình giáo dục mới

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Tất Đạt

Ngày 25/9, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với Sở GD&ĐT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Giữ vững chất lượng giáo dục

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,6%; điểm trung bình các môn thi xếp thứ 9/34 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm 2025.

Đáng chú ý, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh Hưng Yên đạt 125 giải và đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi khoa học, kỹ thuật, các kỳ thi và sân chơi trí tuệ trong nước, quốc tế.

Công tác xây dựng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số và cải cách hành chính được quan tâm. Toàn tỉnh sửa chữa, xây mới 882 phòng học và đầu tư nhiều hạng mục phục vụ dạy học; ngành GD&ĐT đã hoàn thành tuyển dụng, phân công công tác cho 1.452 nhà giáo trước ngày 1/9.

Về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và bố trí nhân sự, đến ngày 25/8, 100% xã, phường hoàn thành; số đầu mối cơ sở giáo dục giảm từ 1.163 xuống còn 441 cơ sở.

Ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt

Chuyển đổi số trong giáo dục từng bước chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác dữ liệu và cung cấp các dịch vụ thiết thực. Cơ sở dữ liệu ngành được chuẩn hóa theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”; 100% cán bộ quản lý, giáo viên được đào tạo về khung năng lực số và kỹ năng công dân theo quy định mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành GD&ĐT Hưng Yên vẫn còn một số khó khăn, nhất là tình trạng thiếu giáo viên ở một số cấp học, môn học; cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở một số trường tiểu học còn khó khăn; triển khai các đề án ngoại ngữ và chuyển đổi số cần tiếp tục được tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về phát triển đội ngũ nhà giáo; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất; phát triển các trường THPT; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của địa phương.

Đổi mới mô hình trường học, hướng tới chuẩn tiên tiến

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Sở GD&ĐT cùng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong toàn ngành đã đạt được.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển, ngành GD&ĐT cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy quản trị và phương pháp tổ chức thực hiện; mạnh dạn tiên phong, đi đầu, nghiên cứu thí điểm những cách làm mới, từ đó phát huy các kết quả, nhân tố tích cực, hình thành những mô hình, sản phẩm giáo dục có chất lượng, có thương hiệu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt

Trên cơ sở định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị ngành GD&ĐT chủ động nghiên cứu, định hình sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh mới, đặt trong tư duy phát triển vùng và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng. Việc phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục cần gắn với quy hoạch đô thị, hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm tầm nhìn dài hạn.

Về mô hình trường học, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường theo mô hình mới; chú trọng nghiên cứu công nghệ quản trị nhà trường, công nghệ đào tạo, cập nhật có chọn lọc các tiêu chuẩn, quy chuẩn tiên tiến của khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở đánh giá mô hình đang triển khai, nghiên cứu phát triển thêm các trường phù hợp với quy mô, đặc điểm từng khu vực, trong đó các trường THPT chuyên cũng cần từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu, thí điểm các mô hình giáo dục liên cấp theo hướng tạo ra những sản phẩm giáo dục có chất lượng, có thương hiệu; nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức các cuộc thi theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức khai giảng năm học theo hướng tiết kiệm, ngắn gọn, thiết thực, thực sự là ngày hội đến trường của học sinh; lược bỏ những hình thức không cần thiết, tạo không khí vui tươi, gần gũi, phù hợp với học sinh.

Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động

Về phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Nội vụ rà soát, khảo sát nhu cầu nhân lực của các khu, cụm công nghiệp; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố để kết nối, cung ứng nguồn nhân lực.

Trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chương trình đào tạo phù hợp; nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo địa chỉ, theo ngành nghề.

PGS.TS. Phạm Quốc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Quyền định hướng phát triển theo hệ sinh thái đào tạo, gắn với vị trí việc làm, ngành nghề, nhu cầu sử dụng lao động; tăng cường thực hành và liên kết với doanh nghiệp; giao nghiên cứu chuyên đề riêng về các trường cao đẳng để sớm định hình phương án phát triển phù hợp.

Về quản lý đội ngũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu phân cấp quản lý con người trong lĩnh vực giáo dục theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm và gắn với nguồn lực, cơ chế, tiêu chuẩn, định mức.

Việc phân cấp phải tạo điều kiện để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời lưu ý ngành GD&ĐT tăng cường giáo dục ngôn ngữ thứ hai, tin học và chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, dạy và học.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề án đưa thể thao vào trường học; chú trọng dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong các cơ sở giáo dục; quan tâm các điều kiện hỗ trợ học sinh, nhất là phương tiện đưa đón và tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Về cơ sở vật chất, ông Nguyễn Mạnh Quyền cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của ngành giáo dục, căn cứ khả năng cân đối ngân sách để từng bước cải tạo, nâng cấp trường lớp, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới giáo dục...