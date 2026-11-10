Hưng Yên thử nghiệm trồng sâm bố chính theo phương pháp hữu cơ

Cây sâm bố chính. (Ảnh minh hoạ)

Đưa quy trình nghiên cứu ra đồng ruộng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra mô hình trồng sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius) theo phương pháp hữu cơ tại xã Long Hưng. Trên diện tích 1,6 ha, cây sinh trưởng ổn định, đang trong giai đoạn phát triển củ và chuẩn bị thu hoạch.

Mô hình thuộc nhiệm vụ nghiên cứu quy trình và phát triển sản xuất hữu cơ cây sâm bố chính, do Trung tâm Tài nguyên thực vật, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, chủ trì; Thạc sĩ Trần Như Thanh làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ hướng đến xây dựng quy trình canh tác phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Thái Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm về thời vụ, mật độ trồng, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và thời điểm thu hoạch.

Kết quả xác định khoảng cách trồng 25 × 20 cm phù hợp với sự sinh trưởng của cây. Trong các thí nghiệm về mật độ trồng và phân bón hữu cơ vi sinh, năng suất củ ghi nhận lần lượt đạt 2,39 tấn/ha và 3,02 tấn/ha. Đây là số liệu từ các công thức thí nghiệm, chưa phải năng suất thu hoạch của mô hình 1,6 ha tại xã Long Hưng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, quy trình kỹ thuật đã được hoàn thiện và ban hành ở cấp cơ sở theo Quyết định số 219/QĐ-TTTN-KH ngày 19/5/2026, làm căn cứ triển khai thử nghiệm trong điều kiện sản xuất thực tế.

Trước khi xây dựng mô hình, nhóm thực hiện đã khảo sát thổ nhưỡng, lấy mẫu đất và nước để phân tích, đánh giá điều kiện canh tác. Trong quá trình triển khai, đơn vị chủ trì tổ chức tập huấn cho 27 người dân và lao động tại xã Long Hưng về kỹ thuật trồng, chăm sóc, sử dụng phân bón hữu cơ và thu hoạch sâm bố chính.

Việc đưa quy trình ra đồng ruộng giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục kiểm chứng các thông số kỹ thuật, theo dõi khả năng thích nghi của cây và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tế.

Đoàn công tác Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên cùng đại diện đơn vị chủ trì kiểm tra thực tế mô hình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính tại xã Long Hưng. (Ảnh nguồn internet)

Đánh giá năng suất gắn với chất lượng và đầu ra

Tại buổi kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục theo dõi năng suất, chất lượng củ, đánh giá hiệu quả kinh tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận sản xuất hữu cơ theo quy định.

Đến thời điểm kiểm tra, mô hình chưa thu hoạch nên chưa có đầy đủ số liệu để xác định hiệu quả kinh tế. Kết quả sắp tới cần được đối chiếu với các chỉ tiêu thí nghiệm, đồng thời làm rõ chi phí đầu tư, công chăm sóc và giá trị sản phẩm thu được.

Bên cạnh năng suất, chất lượng nguyên liệu, khả năng bảo quản, chế biến và tiêu thụ cũng là những yếu tố cần đánh giá trước khi xem xét mở rộng diện tích. Với cây dược liệu, việc hình thành vùng sản xuất cần gắn với yêu cầu của đơn vị thu mua, chế biến để bảo đảm đầu ra.

Mô hình sản xuất hữu cơ cây Sâm bố chính quy mô 1,6 ha tại xã Long Hưng.( Ảnh nguồn internet)

Mô hình hiện đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận. Vì vậy, việc áp dụng quy trình kỹ thuật theo phương pháp hữu cơ cần được phân biệt với sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ.

Từ diện tích thử nghiệm tại Long Hưng, vụ thu hoạch sắp tới sẽ cung cấp thêm căn cứ để đánh giá khả năng phát triển sâm bố chính tại địa phương. Năng suất, chất lượng củ, chi phí sản xuất và khả năng tiêu thụ sẽ là cơ sở quyết định việc tiếp tục hoàn thiện quy trình, duy trì mô hình hay xem xét nhân rộng.