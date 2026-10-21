Hưng Yên: Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 55.400 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán được giao

Theo số liệu từ Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đến hết ngày 15/10/2026 đã đạt 55.462 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán được giao. Riêng nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt 19.784 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán và tăng 1.783 tỷ đồng so với cuối tháng 9/2026.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 40 xã, phường đã hoàn thành 100% dự toán thu tiền sử dụng đất, cùng 6 địa phương đạt từ 83% đến dưới 100% dự toán.

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên báo cáo. Ảnh - CTTĐTHY

Bên cạnh đó, các lĩnh vực thu khác cũng duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất trong 9 tháng năm 2026 đạt 95% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước với 11 /17 chỉ tiêu vượt tiến độ thu bình quân.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu do Hải quan khu vực IV phụ trách cũng đạt kết quả khởi sắc, đóng góp quan trọng vào bức tranh tài chính chung của tỉnh.

Nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tỉnh Hưng Yên đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách. Các cấp, các ngành đẩy mạnh rà soát từng khoản thu, tăng cường đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ tài chính, đóng góp hiệu quả vào nguồn lực phát triển chung của địa phương.