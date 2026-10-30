Hưng Yên thông qua 6 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét chủ trương đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm gồm: Dự án đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc - Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển).

Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng xem xét các chính sách về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 cho dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc khu đất 68,21 ha của Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên; quy định số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Các chính sách về y tế cơ sở, giá dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc người cao tuổi góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đoàn Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá tính cần thiết, hiệu quả và khả năng triển khai các dự án; đồng thời xem xét thận trọng đối tượng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và tác động của các chính sách, bảo đảm đúng quy định và phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nhóm nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Phát biểu bế mạc, ông Trần Quốc Văn đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Đối với các dự án giao thông, cần sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; quản lý, sử dụng, giải ngân vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Các chính sách về y tế và chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cần được triển khai thống nhất, công khai, đúng đối tượng, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát tiến độ thực hiện các nghị quyết, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.