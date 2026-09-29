Hưng Yên thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Doãn Thị Nguyệt đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Hưng Yên thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hưng Yên gồm 17 tổ chức đảng và 273 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND gồm 3 tổ chức đảng và 53 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí; chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dịp này, Tỉnh ủy Hưng Yên cũng công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hai Đảng bộ mới được thành lập.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, việc thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị, ngay sau hội nghị, hai Đảng bộ cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên. Trong quá trình vận hành, tuyệt đối không để phát sinh thêm tầng nấc trung gian, không chồng chéo chức năng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên chúc mừng Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung làm rõ mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo Hiến pháp và pháp luật; lãnh đạo thông qua chủ trương, định hướng chính trị, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không làm thay chức năng quyết định của HĐND.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sát cơ sở, gần dân; nắm chắc tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội; đồng thời, khẩn trương tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới.