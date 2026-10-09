Hưng Yên: Thanh tra hai doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, kiến nghị xử lý hơn 983 triệu đồng tiền thuế

Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã ban hành hai kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Bio Nutrition và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Pháp về việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tồn tại liên quan đến việc kiểm nghiệm chất lượng, quản lý chất thải, điều kiện sản xuất và kê khai thuế. Tổng số tiền thuế được kiến nghị thu hồi, nộp bổ sung tại hai doanh nghiệp là hơn 983 triệu đồng.

Bio Nutrition bị kiến nghị thu hồi hơn 973 triệu đồng tiền thuế

Theo Kết luận thanh tra số 126/KL-TTT ngày 24/9/2026, Công ty Cổ phần Bio Nutrition có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp được thành lập năm 2016, có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do ông Nguyễn Vinh Hi làm Tổng Giám đốc.

Bio Nutrition thuê khoảng 6.259 m² nhà xưởng cùng dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Thái Dương tại Khu công nghiệp Phố Nối A. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đánh giá doanh nghiệp cơ bản chấp hành các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng sản phẩm. Công ty đã xây dựng các quy trình kiểm soát chất lượng, thực hiện công bố tiêu chuẩn và lưu giữ hồ sơ sản xuất.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy việc kiểm nghiệm, phân tích một số chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi chưa được thực hiện thường xuyên. Các chỉ tiêu được đề cập gồm Methionine và Cystine, Threonine, cát sạn, khoáng tổng số và kim loại nặng.

Kết luận thanh tra số 126/KL-TTT và số 130/KL-TTT của Thanh tra tỉnh Hưng Yên liên quan đến hai doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nguồn TT tỉnh Hưng Yên

Theo cơ quan thanh tra, tần suất kiểm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Đây là một trong những tồn tại cần được doanh nghiệp khắc phục để bảo đảm việc duy trì chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Bio Nutrition không thực hiện ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy trình kiểm soát thu gom và xử lý chất thải đã ban hành. Việc thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp vì vậy chưa đầy đủ theo quy định.

Thanh tra cũng xác định quy trình kiểm soát thu gom và xử lý chất thải của doanh nghiệp chưa bao quát toàn bộ các loại chất thải phát sinh. Cụ thể, quy trình còn thiếu nội dung đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, nước thải và khí thải.

Đối với hành vi không thực hiện đầy đủ nội dung trong quy trình kiểm soát chất lượng, ngày 15/9/2026, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-XPHC xử phạt Bio Nutrition 8 triệu đồng. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp phạt vào ngày 17/9/2026.

Ngoài những tồn tại trong hoạt động sản xuất, Thanh tra tỉnh Hưng Yên còn phát hiện sai sót đáng chú ý trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn 2023–2025.

Theo kết luận thanh tra, Bio Nutrition đã hạch toán các khoản phạt vi phạm hành chính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sang kỳ tính thuế năm 2025 không đúng quy định.

Những sai sót trên dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm so với báo cáo quyết toán là 973.760.157 đồng. Trong đó, năm 2023 tăng hơn 3,33 triệu đồng và năm 2025 tăng hơn 970,42 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền thuế trên để xử lý nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định pháp luật xem xét xử lý các vi phạm về thuế được phát hiện qua thanh tra.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra còn chỉ ra tồn tại trong công tác quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, tháng 6/2025, việc đánh giá giám sát điều kiện sản xuất của Bio Nutrition được thực hiện theo giấy chứng nhận đã hết hiệu lực và được thay thế trước đó.

Cơ quan thanh tra cũng xác định tần suất đánh giá việc duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi chưa bảo đảm theo quy định. Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rút kinh nghiệm, thực hiện đúng quy định về đánh giá, giám sát điều kiện sản xuất.

Đối với Bio Nutrition, Thanh tra tỉnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm soát chất thải và tăng cường tần suất kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra chậm nhất ngày 20/10/2026.

Dinh dưỡng Việt Pháp bị xử phạt 60 triệu đồng vì sản xuất khi chưa có giấy chứng nhận

Tại Kết luận thanh tra số 130/KL-TTT ngày 29/9/2026, Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Pháp.

Doanh nghiệp có trụ sở tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, được thành lập năm 2018, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Văn Huy.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2025, sử dụng khoảng 1.500 m² nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH Đầu tư DT Hưng Yên. Nhà máy có một dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 4.000 tấn/năm.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đánh giá doanh nghiệp cơ bản chấp hành các quy định về bố trí khu sản xuất, quản lý môi trường và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Công ty đã ban hành các quy trình sản xuất, thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục tồn tại trong quản lý chất lượng sản phẩm và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Ảnh TT tỉnh Hưng Yên

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Pháp đã thực hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại từ năm 2025 đến trước ngày 7/9/2026 khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Đến ngày 7/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên mới cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho doanh nghiệp. Việc sản xuất trong khoảng thời gian trước đó được cơ quan thanh tra xác định là hành vi vi phạm quy định pháp luật.

Ngày 22/9/2026, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Pháp 60 triệu đồng đối với hành vi trên. Đến ngày 25/9/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp tiền phạt.

Bên cạnh vi phạm về điều kiện sản xuất, kết quả thanh tra còn phát hiện doanh nghiệp áp dụng không đúng thuế suất giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc sát trùng thú y.

Cụ thể, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn bán hàng đối với mặt hàng này với thuế suất 0%, không đúng quy định. Qua thanh tra, số thuế giá trị gia tăng phải nộp tăng thêm được xác định là 9,36 triệu đồng.

Trong đó, số thuế tăng thêm của quý I/2024 là 4,86 triệu đồng và quý I/2025 là 4,5 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền này để xử lý nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thanh tra phát hiện những tồn tại trong việc hạch toán chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký nhưng còn thiếu. Đồng thời, việc xác định chi phí tài chính liên quan đến giao dịch liên kết cũng cần được điều chỉnh.

Qua thanh tra, thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong hai năm 2024 và 2025 được xác định tăng thêm tổng cộng 770.912.083 đồng so với báo cáo quyết toán. Trong đó, năm 2024 tăng hơn 304,76 triệu đồng và năm 2025 tăng hơn 466,15 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi xác định số lỗ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các năm trước được chuyển sang kỳ tính thuế, thu nhập tính thuế của doanh nghiệp trong hai năm trên bằng 0 đồng. Vì vậy, kết quả thanh tra chưa xác định phát sinh thêm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh số liệu chuyển lỗ liên quan đến kỳ tính thuế năm 2024 và 2025 với tổng số tiền hơn 873,38 triệu đồng. Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Thuế tỉnh Hưng Yên xem xét xử lý những vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

Ngoài việc thực hiện các kiến nghị tài chính, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Pháp được yêu cầu khắc phục tồn tại, duy trì đầy đủ điều kiện sản xuất và kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi theo quy định.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản, kèm hồ sơ và chứng từ chứng minh, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận. Thanh tra tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị.

Qua hai kết luận thanh tra, những tồn tại được phát hiện cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, từ điều kiện pháp lý, kiểm nghiệm chất lượng đến quản lý chất thải và thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ kiểm nghiệm và quy trình kiểm soát sản xuất đầy đủ là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, khả năng truy xuất thông tin và trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi.